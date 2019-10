Space Waste Lab arriva a Milano | sguardo all’insù per vedere i detriti spaziali

Fonte : ilsole24ore

(Di martedì 22 ottobre 2019) Nel capoluogo lombardo l’artista olandese Daan Roosegarde illuminerà con potenti fari il cielo sopra la Triennale per sensibilizzare sul tema dei rifiuti celesti

