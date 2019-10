Legge elettorale | per il referendum sul Rosatellum la Cassazione chiede un’integrazione

Riforme - il Pd scopre le carte "Ecco la nostra Legge elettorale" : Quale legge elettorale vuole il Partito Democratico? Che Riforme costituzionali intende portare avanti la maggioranza? Come integrare il recente taglio dei parlamentari con la riforma elettorale? Affaritaliani.it lo ha chiesto a Stefano Ceccanti, capogruppo del Pd in... Segui su affaritaliani.it

I piani militari della Turchia e i giochi di Di Maio sulla Legge elettorale : Questo era oggi sul Foglio quindi molti di voi l'avranno già letto, ma va tenuto via per questa cena (magari di lunedì non vedrete molta gente...) e soprattutto per le prossime perché vi dà fantastici argomenti contro quelli che spacciano le vittorie dei sovranisti e dei nazionalisti e dei protezion

Di Maio strizza l’occhio a Salvini e gela il Pd : per votare non serve la Legge elettorale nuova : Conte a Roma e Grillo lontano, palla solo per il ministro: che plasmerà un gruppo di 80 per riprendersi il partito

Legge elettorale - Zingaretti apre dossier ma nel Pd è caos. Vertice al Nazareno : Nicola Zingaretti apre il dossier sulla Legge elettorale ma una linea comune del Pd sembra ancora lontana. La riunione che si è svolta oggi al Nazareno tra il segretario del Pd, il vicesegretario Andrea Orlando, il capogruppo alla Camera, Graziano Delrio, e i tecnici, ossia i capigruppo in commissione Affari costituzionali, Dario Parrini e Stefano Ceccanti, viene definita soltanto "istruttoria". Si è ragionato per ora, spiegano, solo dei vari ...

E' già scontro tra Pd e Italia Viva Legge elettorale - accordo in salita : All'indomani del via libera dell'aula di Montecitorio al taglio dei parlamentari, un indubbio trionfo politico di Luigi Di Maio, si affaccia all'orizzonte uno scontro durissimo tra il Partito Democratico e Italia Viva. L'ok alla riduzione degli eletti alla Camera e... Segui su affarItaliani.it

Taglio dei parlamentari è Legge : ok Camera con 553 sì. Di Maio : «Vittoria del popolo». Si apre partita Legge elettorale : Il Taglio dei parlamentari è legge. La Camera approva definitivamente il Taglio dei parlamentari facendo il pieno di voti: tutti i gruppi hanno votato il provvedimento che ha ottenuto infatti...

Taglio dei parlamentari è Legge : ok Camera con 553 sì. Di Maio : «Vittoria del popolo». Si apre partita Legge elettorale : Il Taglio dei parlamentari è legge. La Camera approva definitivamente il Taglio dei parlamentari facendo il pieno di voti: tutti i gruppi hanno votato il provvedimento che ha ottenuto infatti...

Accordo tra le forze di maggioranza : "Entro dicembre progetto per nuova Legge elettorale" : Non solo una nuova legge elettorale, ma un più ampio progetto di riforme che facciano da contrappeso al taglio dei parlamentari. Il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D'Incà ha incontrato oggi i capigruppo dei partiti di maggioranza, vale a dire Francesco Silvestri e Gianluca Perilli del M5S, Graziano Delrio e Andrea Marcucci del PD, Maria Elena Boschi e Davide Faraone di Italia Viva, Loredana De Petris e Federico Fornaro di ...

Dopo il taglio dei parlamentari la maggioranza si impegna a fare la Legge elettorale : Roma. Il taglio dei parlamentari, da solo, provocherebbe un forte squilibrio. Per questo i partiti che costituiscono la maggioranza di governo hanno firmato un documento di “impegni comuni” con scadenze più o meno precise per porvi rimedio. I partiti si impegnano intanto a presentare “entro il mese

Legge elettorale - intesa per le riforme e l'abbassamento dell'età di voto : Stretta di mano tra i partiti che compongono la maggioranza di governo sul progetto relativo all'abbassamento dell'età per...

Riforme : documento maggioranza - proposta Legge elettorale entro dicembre : Roma, 7 dic. (AdnKronos) – La proposta della maggioranza per una nuova legge elettorale verrà presentata entro fine anno, ovvero entro il mese di dicembre. E’ questo il primo punto messo nero su bianco sul testo sottoscritto dalle forze di maggioranza sulle Riforme, un’intesa siglata alla vigilia del voto sul taglio dei parlamentari. “I capigruppo di maggioranza assumono i seguenti impegni comuni, che offrono al ...

Riforme - la bozza dell’accordo di maggioranza da vincolare al taglio dei parlamentari : dai regolamenti alla nuova Legge elettorale : È in corso alla Camera il vertice di maggioranza per chiudere l’accordo sulle garanzie costituzionali da affiancare al taglio dei parlamentari che martedì 8 ottobre affronterà l’ultimo voto a Montecitorio. Se, infatti, i 5 stelle avevano posto come condizione per far partire il governo Conte 2 il via libera alla riduzione delle poltrone, dall’altra parte i democratici avevano chiesto che al provvedimento si vincolasse un pacchetto di ...

Pronto lo sbarramento anti-Renzi Legge elettorale - vendetta del Pd : La vendetta è un piatto che si consuma a freddo. Meglio attendere, far maturare i tempi e poi colpire. E così nel Partito Democratico, drammaticamente tornato sotto il 20% nei sondaggi dopo la scissione di Matteo Renzi, stanno già lavorando per capire... Segui su affaritaliani.it

Pronto lo sbarramento anti-Renzi Legge elettorale - la vendetta del Pd : La vendetta è un piatto che si consuma a freddo. Meglio attendere, far maturare i tempi e poi colpire. E così nel Partito Democratico, drammaticamente tornato sotto il 20% nei sondaggi dopo la scissione di Matteo Renzi, stanno già lavorando per capire... Segui su affaritaliani.it