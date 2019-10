Fed Cup 2020 : Italia inserita nel girone in Estonia. Ucraina e Croazia le rivali più pericolose : E’ andato in scena quest’oggi il pre-sorteggio della Federazione Internazionale Tennis, necessario per suddividere i 13 Paesi presenti ai raggruppamenti zonali previsti della Fed Cup 2020. L’Italia di Tathiana Garbin è stata inserita nella Pool B, che si terrà in Estonia, per l’esattezza a Tallin, dal 3 al 9 febbraio. Le avversarie daranno Sono Ucraina, Croazia, Austria, Estonia, Bulgaria e Grecia presenti nel Gruppi I ...

Vittorio Feltri contro BonaFede : "Una cosa drammatica e disgustosa. Ministro - ecco di cosa ti devi occupare" : La notizia è di ieri ma vale anche oggi perché ha una valenza drammatica e abbastanza disgustosa. Sei agenti di custodia del carcere di Torino sono stati arrestati. Motivo, torturavano i detenuti convinti forse di essere dei giustizieri anziché dei servitori dello Stato. Già la galera è un luogo orr

Tennis – Ufficializzate le sedi di Fed Cup per i match dell’Italia : si giocherà in Estonia o Lussemburgo : Ufficializzate le sedi di Fed Cup 2020: l’Italia sarà impegnata in Estonia o in Lussemburgo La Federazione Internazionale Tennis ha ufficializzato le sedi nei quali, dal 3 al 9 febbraio, si disputeranno i match del Gruppo I zona Europa/Africa di Fed Cup 2020, dei quali fa parte anche l’Italia. Sette squadre giocheranno sui campi del Tallink Tennis Center in Estonia (Tallin) e sei saranno impegnate in contemporanea al Centre ...

Tennis - Fed Cup 2020 : annunciata la formula per la Serie C. Presente anche l’Italia : È stata annunciata oggi, come riportato da LiveTennis, la formula per quanto riguarda la Serie C della Fed Cup di Tennis. La Nazionale italiana è infatti sprofondata nella terza Serie e sarà costretta a risalire la china in una manifestazione nella quale le azzurre spesso e volentieri erano state protagoniste. Sono tredici le squadre presenti in questa fase: Italia, Austria, Bulgaria, Croazia, Estonia, Grecia, Lussemburgo, Polonia, Serbia, ...

Tennis – Belinda Bencic dispiaciuta per la fine della Hopman Cup : “mi invidiavano tutte - ero sempre con Federer!” : Belinda Bencic si è detta dispiaciuta di non partecipare più alla Hopman Cup, soprattutto per non poter stare fianco a fianco con Roger Federer! Nel 2020 la Hopman Cup non andrà in scena. Il torneo per nazionali verrà sostituito dalla ATP Cup, competizione per certi versi simile. Un cambiamento che ha reso triste Belinda Bencic. La Tennista svizzera ha avuto l’onore di giocare in coppia con Roger Federer nelle edizioni 2018 e 2019, ...

Salvini contro BonaFede : Si occupi dei poliziotti non solo dei detenuti : Dopo l'ennesima aggressione ai danni di un poliziotto nelle carceri, l'ex ministro dell'Interno sbotta: "Ora Bonafede la smetta di pensare solo alla salute dei detenuti". "Ennesima aggressione oggi in un carcere contro un poliziotto, questa volta a San Gimignano. Invece di preoccuparsi solo della salute dei detenuti, il ministro Bonafede si occupi anche dei poliziotti". Queste le parole del segretario della Lega, Matteo Salvini, contro il ...

Carceri : Salvini - ‘ennesima aggressione a poliziotto - BonaFede se ne occupi’ : Roma, 8 ott. (AdnKronos) – “Ennesima aggressione oggi in un carcere contro un poliziotto, questa volta a San Gimignano. Invece di preoccuparsi solo della salute dei detenuti, il ministro Bonafede si occupi anche dei poliziotti”. Così il segretario della Lega Matteo Salvini su twitter. L'articolo Carceri: Salvini, ‘ennesima aggressione a poliziotto, Bonafede se ne occupi’ sembra essere il primo su Meteo Web.

Tennis – Dall’Inter ai problemi fisici - Fognini sincero : “l’ipotesi di operarmi c’è! E su Federer e Nadal alla Laver Cup…” : Fabio Fognini, l’esperienza alla Laver Cup, i problemi fisici e l’inizio super della sua Inter: le parole del numero 1 del Tennis azzurro E’ un Fognini soddisfatto e carico, quello rientrato a Genova dopo l’avventura splendida alla Laver Cup. Il numero 1 del Tennis italiano si è aggiudicato l’importante competizione insieme al Team Europa e oggi ospite di “Regolandia” all’ospedale G Gaslini, ...

Tennis - Laver Cup 2019 : Roger Federer batte John Isner e tiene in corso l’Europa. Ci si gioca tutto nell’ultimo incontro : Missione compiuta per Roger Federer. Lo svizzero (n.3 del mondo), nella sua Ginevra, tiene in corsa l’Europa nella Laver Cup 2019 di Tennis, portando lo score sul 10-11 favorevole al Resto del Mondo. Lo svizzero ha regolato in due set 6-4 7-6 (3) John Isner (n.20 del ranking), facendo la differenza nei momenti importanti contro il lunghissimo americano. Una vittoria di classe e di qualità per Roger che quindi ora affida a Sascha Zverev le ...

Laver Cup – Thiem cede a Fritz - Federer stende senza problemi Isner : Team World sempre davanti : Nel primo singolare del pomeriggio di oggi Fritz supera in tre set Thiem, nella seconda partita invece è Federer a sorridere al cospetto di Isner Prosegue senza sosta la Laver Cup, che continua a regalare emozioni di match in match. Una vittoria per parte nei due singolari in programma questo pomeriggio, prima il Team World allunga il proprio vantaggio con la vittoria di Fritz su Thiem, per poi vedersi rimontare parzialmente dal Team ...

LIVE Laver Cup 2019 - Team Europe-Team World giornata finale in DIRETTA : Federer-Isner 6-4 4-5 - lo svizzero serve per restare nel secondo set. Resto del Mondo sull’11-7 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Doppio fallo di Isner 15-15 Ace di Isner confermato dal Falco 0-15 Velenosa risposta di dritto di Federer, non sa cosa farsene Isner e mette la palla in rete 5-5 Prima vincente di Federer che tiene il servizio 40-0 Sbaglia con il dritto Isner 30-0 Prima al corpo vincente di Federer 15-0 Notevole volée bassa di rovescio di Federer in allungo 4-5 Isner, gran smorzata di dritto con cui ...

LIVE Laver Cup 2019 - Team Europe-Team World giornata finale in DIRETTA : Federer-Isner 6-4 3-4 - l’americano salva due palle break nel secondo set. Resto del Mondo sull’11-7 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Non controlla la risposta Isner 15-0 Tanto per non esser da meno, ace di seconda di Federer 3-4 Isner, si salva con la seconda l’americano dopo un game assai complesso Vantaggio Isner, non controlla il passante lungolinea di rovescio Federer 40-40, 2a parità: Isner inserisce la modalità “servizio incontrollabile”, annullata la palla break Vantaggio Federer, PALLA break: ...

LIVE Laver Cup 2019 - Team Europe-Team World giornata finale in DIRETTA : Federer-Isner 6-4 2-3 - equilibrio assoluto nel secondo set. Resto del Mondo sull’11-7 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Servizio e dritto a rete di Isner 15-15 Ace esterno di Isner 0-15 Doppio fallo di Isner 3-3 Due ace a game ormai per Federer, che tiene anche questo turno di battuta 40-0 Dritto incrociato vincente di Federer 30-0 Servizio e volée bloccata di dritto di Federer men che perfetta, Isner spedisce il dritto in rete 15-0 Risolve subito con il servizio Federer 2-3 Isner, bordata terrificante di ...