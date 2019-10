Rinviati a giudizio i 4 uomini accusati di avere violentato e ucciso Desirée

Desirée Mariottini - in quattro Rinviati a giudizio per omicidio e violenza sessuale : Il prossimo 4 dicembre la prima udienza. La 16enne di Cisterna di Latina fu trovata morta il 19 ottobre 2018 in uno stabile...

Caso Desirée - Rinviati a giudizio i quattro africani indagati : Giorgia Baroncini Il processo, per reati che vanno dalla violenza sessuale all'omicidio, avrà inizio il prossimo 4 dicembre davanti alla terza corte d'Assise di Roma Il gup ha rinviato a giudizio quattro cittadini africani per la morte di Desiree Mariottini, la 16enne di Cisterna di Latina trovata senza vita all'alba del 19 ottobre 2018 in un Casolare abbandonato del quartiere San Lorenzo di Roma. Violenza sessuale di gruppo, ...

Rapine con lo spray al peperoncino - Rinviati a giudizio due giovani della gang dei "genovesi" : Sono accusati di aver derubato quattro ragazzi che si trovavano al concerto di David Guetta al Palageox di Padova il 28 luglio 2017

Caso Consip - 5 Rinviati a giudizio : a processo anche Lotti e Del Sette : Sono cinque le persone rinviate a giudizio dal gup di Roma nell'ambito dell'indagine sul Caso Consip. Il procedimento, in particolare, è legato al filone di indagine relativo alla fuga di notizie sul fascicolo che era stato avviato dai pm di Napoli sul maxiappalto Consip. A processo, tra gli altri, l'ex ministro Luca Lotti per favoreggiamento e l'ex comandante generale dei carabinieri Tullio Del Sette per rivelazione del segreto di ufficio. ...

Caso Consip - Lotti e Del Sette Rinviati a giudizio : L'ex ministro dello Sport, Luca Lotti, e l'ex comandante generale dei carabinieri, Tullio Del Sette, sono stati rinviati a giudizio dal gup della capitale Clementina Forleo che ha fissato l'inizio del processo al 15 gennaio prossimo. Prosciolto invece da tutte le accuse Giampaolo Scafarto, attuale assessore alla legalità a Castellammare di Stabia. Proscioglimento anche per il colonnello Alessandro Sessa. Il rinvio a giudizio è stato disposto ...

Consip - Lotti e Del Sette tra i 5 Rinviati a giudizio. L'ex ministro : «Dimostrerò la mia innocenza». De Sette : «Fose ho pestato i piedi a qualcuno» : Cinque rinvii a giudizio nell'ambito dell'indagine sul caso Consip. Tra questi anche L'ex ministro Luca Lotti per favoreggiamento e L'ex comandante generale dei carabinieri Tullio Del...

Due ufficiali italiani sono stati Rinviati a giudizio nell’ambito delle indagini per il naufragio di una nave di migranti avvenuto nell’ottobre 2013 - nel quale morirono 268 persone : Il giudice dell’udienza preliminare di Roma ha rinviato a giudizio Leopoldo Manna e Luca Licciardi nell’ambito delle indagini per il naufragio di una nave di migranti siriani dell’ottobre 2013, nel quale morirono 268 persone. Manna è l’ufficiale responsabile della sala

Naufragio dei bambini - Rinviati a giudizio due ufficiali della Marina che tardarono i soccorsi. Morirono 268 migranti di cui 60 minori : Il gup di Roma ha rinviato a giudizio l’ufficiale responsabile della sala operativa della Guardia Costiera, Leopoldo Manna, e il comandante della sala operativa della Squadra navale della Marina, Luca Licciardi, in relazione al processo sul Naufragio dell’ottobre del 2013, dove Morirono 268 persone tra cui 60 bambini. Si trattava di migranti siriani che scappavano dalla guerra civile. Ai due imputati il pm Sergio Colaiocco contesta i reati ...

Crollo ponte A14 - 22 Rinviati a giudizio : 1.44 Per il Crollo del ponte 167lungo l'A14 del 9 marzo 2017 tra i caselli Ancona sud e Loreto nel Comune di Camerano, che costò la vita a due persone e il ferimento di altre tre, la Procura di Ancona ha chiesto il processo per 18 persone e 4 società coinvolte a vario titolo per aver commissionato i lavori, averli appaltati e poi subappaltati. Nella richiesta di rinvio a giudizio il pm Irene Bilotta contesta l'omicidio stradale oltre ...