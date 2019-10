Quindicenne in gita scolastica precipita dal settimo piano | morto sul colpo

Fonte : fanpage

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Il ragazzo britannico si trovava in, per uno scambio culturale, nella città di Cordoba, in Spagna. A quanto riportano i media locali, il giovane stava cercando di riparare una finestra quando è scivolato,ndo per sette piani. Èsule i paramedici intervenuti sul luogo dell'incidente non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

