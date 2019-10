Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Il presidente dell’Associazione Italiana Arbitri, Marcello, è intervenuto ai microfoni di Radio Anch’io lo Sport sulle frequenze di Radio Uno Rai, sulla questione arbitri che ha sollevato non poche polemiche in questo week end “Gli arbitri stanno lavorando bene, applicando regolamenti che non piacciono a tanta gente e che anche a noi entusiasmano. ma il problema è che sono pochi gli addetti ai lavori che conoscono le, altrimenti non si capisce perché si dica che l’arbitro deve andare o meno a vedere (il Var, ndr) o che c’e’ confusione sul fallo di mano. Ognuno di noi ha dei ruoli ma vedo comportamenti, anche in campo a fine partita, che sono dei boomerang per tutti. Si protesta troppo e si dà il cattivo esempio. Quello che mi viene daè che quando facciamo i raduni connatori e capitani i diretti interessati poi non tornano ...

napolista : Nicchi sbotta: “De Ligt non è rigore: assurdo pensare che le regole cambino in base alle squadre” A Radio Anch’io:… - CalcioNapoli24 : - SiamoPartenopei : Nicchi sbotta: 'Su De Ligt non è rigore: non si può pensare che si applichino le regole in base al colore della mag… -