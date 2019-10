Maria De Filippi chiama Gemma mummia ed esclama | Sei cretina

Uomini e Donne - Maria De Filippi : clamorosa gaffe con Gemma Galgani. Poi alla Cipollari : "Cretina" : Qualcosa con pochissimi precedenti a Uomini e Donne, dove anche Maria De Filippi, la conduttrice dello storico dating-show di Canale 5, ha perso per qualche secondo la bussola. Una gaffe, abbastanza pesante. Ma procediamo con ordine. Tina Cipollari voleva proporre a Gemma Galgani di fare il gioco de

Uomini e Donne - gaffe di Maria De Filippi : chiama Gemma 'mummia' : La padrona di casa si lascia contagiare da Tina. Lo scivolone durante la puntata del trono over di lunedì

“Sì!”. Maria De Filippi chiude la bocca ai critici - stavolta festeggia lei : Dopo sei anni Maria De Filippi riesce ancora a tenere in vita una programma. Tu si que vales fa il botto all’esordio e per la signora di Canale 5 la soddisfazione è doppia. Dopo le batoste rimedita da Amici il suo programma trionfa contro Ulisse. Uno schiaffo anche alle tante critiche ricevute nelle settimane scorse. La reazione da parte di Mediaset non è tardata ad arrivare. Il direttore di Canale 5 si è detto molto soddisfatto per Tu Si Que ...

“È un furto!”. Maria De Filippi scende in campo : è la prima volta che parla così : Maria De Filippi come mai si era vista. Succede nel corso della prima puntata di Tu Sì Que Vales quando sul palco è salito Massimo, fan sfegatato di Eros Ramazzotti. Peccato che rispetto al cantautore romano poco ci azzecchi. I timpani sono messi a dura prova, ma più che le capacità canore si valuta la simpatia. Per Gerry Scotti il voto è sì, a ruota segue Maria De Filippi che però prima vuole sapere di più sul concorrente. “Ci tieni a passare?” ...

Ascolti Tu si que vales : trionfa Maria De Filippi - Ulisse si difende : Tu si que vales, Ascolti prima puntata: Maria De Filippi stravince la serata con il 28% di share Quando c’è Tu si que vales in onda, non ce n’è per nessuno. Lo show del sabato sera di Canale5 è tornato ieri con la nuova edizione e ha fatto subito record negli Ascolti: ben 4.988.000 telespettatori e il 28% di share, ovvero uno dei risultati più alti della stagione e il più alto se consideriamo solo gli show. Maria De Filippi, ...

Gossip UeD : Maria De Filippi testimone di nozze di Beatrice e Marco? : Beatrice Valli e Marco di Uomini e Donne presto sposi: Maria De Filippi farà loro da testimone? Sull’ultimo numero del settimanale Di Più è stato dedicato un lungo articolo a una delle coppie più amate uscite dal Trono Classico di Uomini e Donne: Marco Fantini e Beatrice Valli. Il ragazzo, alcune settimane fa, si è finalmente dichiarato, chiedendole la mano nella città più romantica del Mondo, Parigi. E ovviamente la ragazza ha subito ...

Maria De Filippi verso un’altra prima serata dopo Tu si que vales : Maria De Filippi torna in prima serata su Canale5 con Adriano Celentano Maria De Filippi tornerà stasera con la nuova edizione di Tu si que vales, ma non è finita qui per una delle regine di Mediaset. La De Filippi sarà infatti ospite di Adriano Celentano nello show Adriano, da giovedì 7 novembre in prima serata su Canale5. dopo il flop di Adrian, il Molleggiato adesso fa sul serio, come ha scritto (e anticipato) il sempre informato Dagospia. ...

Celentano - Adrian e Maria De Filippi - Dagospia lancia la bomba : l'incrocio clamoroso nello show : C'è parecchio fermento per il ritorno della trasmissione di Adriano Celentano Adrian. Come già annunciato, anche in questa nuova edizione, il discusso cartone animato, del quale sono state già trasmesse 4 puntate, sarà preceduto da uno show, intitolato Adriano, per il quale Celentano ha voluto assic

Maria De Filippi tra gli ospiti di «Adriano» Celentano : Maria De Filippi “Stanno tornando, tutti e due”, recitano i promo che annunciano l’ormai imminente ritorno di Adriano Celentano su Canale 5 con il progetto lasciato in sospeso ad inizio anno. Ci sarà Adrian, il cartone, e soprattutto Adriano, lo show, in prima serata da giovedì 7 novembre. E proprio sullo spettacolo, che precederà la messa in onda della serie animata, si concentrano le maggiori attenzioni e attese, in virtù ...

Amici Celebrities - Michelle Hunziker : "Maria De Filippi contenta del risultato" : Michelle Hunziker, protagonista della copertina di 'Gente', in edicola questa settimana, ha affidato le proprie riflessioni, a pochi giorni dalla finale di 'Amici Celebrities', sulla staffetta, alla conduzione, con Maria De Filippi: Il risultato è che ho avuto poco tempo per prepararmi, sono entrata in corsa e ho dovuto sostituire l'anima del programma cioè Maria.Oltretutto il pubblico affezionato ad Amici è quello del sabato e invece il nuovo ...

Adriano : anche Maria De Filippi ospite del nuovo show di Adriano Celentano : Per dare nuova linfa al suo Adrian, Adriano Celentano sembra essere deciso a coinvolgere tutti i big della tv italiana.Dopo i nomi di Paolo Bonolis e di Carlo Conti, anticipati da Dagospia, e dopo il nome di Massimo Giletti, anticipato da noi di TvBlog, anche Maria De Filippi, stando ad una nuova anticipazione pubblicata da Giuseppe Candela per Dagospia, potrebbe prendere parte, come ospite, al nuovo show di Adriano Celentano. prosegui la ...

Michelle Hunziker dopo le polemiche ho chiesto aiuto a Maria De Filippi : La conduttrice tv Michelle Hunziker ha voluto replicare alle polemiche: «Ho chiamato Maria De Filippi per aiutarmi? Ecco la verità». A poche ore dalla semifinale del talent, in una serie di stories su “Instagram”, Michelle Hunziker decide di fare un po’ di chiarezza. dopo la prima puntata condotta dalla Hunziker, sui social tanti fan avrebbero criticato «la staffetta in conduzione», lamentando la mancanza di Maria De Filippi. Stasera, ...

Amici Celebrities Michelle Hunziker ammette ho chiesto aiuto a Maria De Filippi : Michelle Hunziker replica alle polemiche: «Ho chiamato Maria De Filippi per aiutarmi? Ecco la verità». A poche ore dalla semifinale del talent, in una serie di stories su “Instagram”, Michelle Hunziker decide di fare un po’ di chiarezza. Dopo la prima puntata condotta dalla Hunziker, sui social tanti fan avrebbero criticato «la staffetta in conduzione», lamentando la mancanza di Maria De Filippi. Stasera, Maria sarà giudice speciale e sui ...

Tale e Quale Show - Agostino : “Ho proposto a Maria De Filippi…” : Agostino Penna prima di Tale e Quale Show svela un retroscena su Maria De Filippi Come tutti sapranno bene Agostino Penna, prima di partecipare a Tale e Quale Show 9, è stato per anni il pianista ufficiale di Uomini e Donne. In quella circostanza, infatti era impegnato a suonare il jingle di ingresso per le varie corteggiatrici e corteggiatori. E proprio su questa sua esperienza televisiva durata tanti anni ha voluto svelare un piccolo ...