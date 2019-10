Il più grande mercato pedopornografico del dark web è stato chiuso

Governo - Zingaretti : “Basta col gioco a chi la spara più grande : gli italiani sono stanchi - non coglioni. Mantenere la parola o sarà la rivolta” : Nelle 48 ore di tensione tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte da una parte e il capo politico del M5s Luigi Di Maio e il leader di Italia Viva Matteo Renzi (per diversi motivi) dall’altra, è il segretario del Pd Nicola Zingaretti a cercare di mettere il freno alla corsa alla polemica che si è scatenata sulla manovra economica. Anzi, paradossalmente dopo che la manovra è stata approvata. Il leader lo fa usando un linguaggio ...

Maker Faire : a Roma la più grande fiera al di fuori degli Stati Uniti. Ecco tutte le immagini : Maker Faire è il più grande spettacolo (e racconto) al mondo, una vetrina per famiglie di invenzioni, creatività e intraprendenza e la celebrazione del movimento Maker. Nato nel 2006 nella zona di Bay Area di San Francisco come un progetto della rivista Make: magazine, è cresciuto da allora diventando una vasta rete mondiale di eventi di punta e di eventi indipendenti. Come si legge sul sito web dell’evento, è il luogo dove persone di ...

Viva RaiPlay sarà il più grande test mai effettuato sullo streaming in Italia : https://www.youtube.com/watch?v=qZVHSUvqVtI Quando dal 13 novembre RaiPlay distribuirà in esclusiva Viva RaiPlay, il nuovo spettacolo di Fiorello, il servizio pubblico starà tentando qualcosa di mai fatto prima in Italia. Così inedito e tecnologicamente rischioso che non esistono paragoni e non è possibile sapere in anticipo come andrà. In quanti guarderanno Fiorello in diretta su RaiPlay? Impossibile dirlo. E in quanti lo faranno da Roma e ...

Scoperte 20 tombe egizie nell'antica Tebe : Il più grande ritrovamento degli ultimi anni : Un gruppo enorme di sarcofagi vecchi oltre tremila anni che emergono intonsi dalla sabbia. Questo gli archeologi hanno scoperto, con stupore, vicino all'antica città di Tebe che fu capitale dell'Antico Egitto (oggi si trova nei pressi di Luxor). Almeno venti nebankh in legno che, grazie al clima molto secco e stabile, hanno conservato quasi perfettamente i vividi colori con cui erano stati dipinti. Pare, a detta degli scopritori, che si tratti ...

Aw Lab presenta la più grande caccia al tesoro in Italia : nasce Sneaker Hunt : Aw Lab presenta Sneaker Hunt la più grande caccia al tesoro mai ideata in Italia AW LAB presenta Sneaker Hunt, un’incredibile caccia al tesoro organizzata su tutto il territorio nazionale. Un’iniziativa inedita che permetterà a tutti gli appassionati di Sneakers di mettersi in gioco per ottenere in premio i modelli di più cool del momento e le esclusive più attese. Per partecipare basterà scaricare l’app AW LAB, collezionare i “PIN” ...

Caterina Balivo : "Ringrazio Alfonso Signorini per avermi aiutato. Non avrei voluto condurre il più grande pasticciere" : E' una Caterina Balivo a tutto campo quella che ritroviamo in un'intervista concessa al settimanale Grazia. L'impegno di Vieni da me da un anno a questa parte l'ha riconsegnata al vasto pubblico di Rai 1, una delle tante tappe di una carriera ventennale in Rai.Nell'arco di questo lungo periodo sono tanti gli alti e bassi vissuti, la conduttrice li racconta senza filtri, con schiettezza, partendo da una crisi lavorativa che l'ha segnata tempo ...

Ilary Blasi confessa la più grande frustrazione : "Mi vergogno a dirlo - vorrei farlo e non mi chiama nessuno" : Ha un sogno nel cassetto, ma che non riesce a realizzare, Ilary Blasi. Lo confessa in una lunga intervista a Oggi: "vorrei fare l'attrice, ma non mi chiama nessuno", rivela con un poco di frustrazione la conduttrice Mediaset. "Da un po' - riprende la Blasi - il cinema mi incuriosisce, prima non ci p

Emma Marrone torna su Instagram e dà un grande annuncio : “Sono la ragazza più felice del mondo” : Emma Marrone torna su Instagram con un annuncio che farà felici tutti i suoi tanti fan. Che da tempo aspettavano il suo ritorno dopo lo stop forzato dalla musica per risolvere i suoi problemi di salute. Dopo il post sulla pausa e quello in cui faceva sapere che era tutto andato per il meglio ma anche che aveva bisogno di tempo per potersi riprendere del tutto, la cantante salentina è sparita per un po’ dal web.\\È ritornata su Instagram di ...

Tour de France 2020 : Vincenzo Nibali verso il no alla Grande Boucle. più facile conciliare Giro e Olimpiade : Al Tour de France 2020, presentato stamattina a Parigi, probabilmente mancherà la stella più luminosa del ciclismo italiano, vale a dire Vincenzo Nibali, già vincitore della Grande Boucle nel 2014. Il percorso è abbastanza adatto alle caratteristiche dello Squalo, anche se l’assenza di tapponi di oltre 200 km e i pochi passaggi su vette sopra i 2000 metri, non lo rendono certo il tracciato dei sogni del messinese. Le ragioni di questo ...

Enel : inaugura Kafireas - il più grande impianto eolico greco : Roma, 15 ott. (Adnkronos) – Enel, attraverso la controllata per le rinnovabili greca Enel Green Power Hellas Sa (‘Egph’), ha connesso alla rete il nuovo impianto eolico Kafireas, il più gande del suo genere nel Paese, grazie a una capacità totale di oltre 154 Mw. Situato nella municipalità di Karystos (Evia), Kafireas ha previsto un investimento totale di circa 300 milioni di euro. Alla cerimonia di inaugurazione di oggi ...

Enel : inaugura Kafireas - il più grande impianto eolico greco (2) : (Adnkronos) – Egph gestisce già due parchi eolici nella municipalità di Karystos: Iliolousti I (7,5 Mw) e Iliolousti II (9 Mw). è inoltre un importante proprietario e operatore di impianti rinnovabili in Grecia; con Kafireas, l’azienda porta la sua capacità installata a oltre 460 MW, di cui circa 354 MW da fonte eolica, 90 MW da fonte solare e 20 MW da idroelettrica. Kafireas, composto da sette parchi per un totale di 67 ...

Bioedilizia : parla italiano il progetto in canapa e calce più grande del mondo : Negli ultimi anni, il settore della Bioedilizia guarda con sempre maggiore interesse ai biocompositi in canapa e calce. Questi materiali infatti garantiscono eccezionali prestazioni in termini di isolamento termico e acustico, regolano l’umidità relativa interna e attenuano gli sbalzi di temperatura. Inoltre semplificano notevolmente il processo costruttivo, limitando i costi e accorciando i tempi. Secondo i test realizzati nel Centro Ricerche ...

Perché Harold Bloom è considerato il più grande critico occidentale : Harold Bloom (foto: Antonia Cesareo/Fotogramma/Ipa) È morto il 14 ottobre 2019 all’età di 89 anni Harold Bloom, professore di letteratura all’università di Yale e universalmente considerato come uno dei più grandi critici letterari del Novecento, e addirittura come l’incarnazione critica della letteratura occidentale la cui immagine lui stesso contribuì a forgiare in un’attività estremamente prolifica di centinaia di ...