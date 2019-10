Il corto “Romeo e Giulietta” della scuola media Pablo Neruda in anteprima ad Alice nella

Fonte : romadailynews

(Di lunedì 21 ottobre 2019), ilmetraggio realizzato dagli studentidi Roma, inadCittà Ilsarà presentato all’internosezione Scuole in, lunedì 21 ottobre, ore 16.30, sala Tim Vision Ilmetraggio(Italia, 2019, 10’), che vede come protagonisti gli studentidi Roma, scritto e diretto dal regista Felice Valerio Bagnato e prodotto da Solaria Film, sarà presentato in occasione17/ma edizione diCittà, sezione parallela e indipendenteFesta del Cinema di Roma. Ilmetraggio nasce all’interno del progetto “La Terra Vista Dalla Luna”, un lavoro di educazione all’immagine, all’interno dell’Istituto Comprensivo “” iniziato lo scorso anno scolastico con l’intenzione di costituire un laboratorio permanente di cinema e ...

