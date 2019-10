Come indossare il cappello | idee di look

Fonte : dilei

(Di lunedì 21 ottobre 2019) I cappelli sono un accessorio che fa pensare immediatamente all’autunno e all’inverno: caldi e glamour, rendono unimmediatamente chic. Maportarli con stile? Eorientarci per scegliere quello giusto? Ecco qualche idea die qualche consiglio per voi. Scarponcino Zanotti, pantaloni Woolrich, pull Pinko, doppiopetto Mila Schon, berretto Eugenia Kim, occhiali Aru Eyewearil: a chi sta bene Non ci sono controindicazioni all’uso del: ilsta bene a tutte… perché ce n’é uno per tutte! Ognuna di noi deve scegliere quello che più la valorizza e la fa sentire a proprio agio, indipendentemente da quelle che possono essere le mode del momento. Se allo specchio non vi vedete un determinato modello, oppure se non vi ci sentite comode, allora non fa per voi. I modelli disono talmente tanti che è ...

