Tiger Woods in «Back» racconta la sua verità

Dead Space e Tiger Woods PGA Tour legati dalla figura di Isaac Clarke? Un ex dipendente EA svela il mistero : Se vi siete mai chiesti perché Isaac Clarke di Dead Space assomigli a Tiger Woods personaggio dell'omonimo gioco, sappiate che c'è un motivo.E' l'ex sviluppatore capo di EA Redwood Shore, Ben Johnson, a svelare il mistero attraverso Twitter come risposta ad un tweet che mostrava il protagonista di Dead Space all'interno di altri giochi come NBA Jam: On Fire Edition, Skate 3 e appunto Tiger Woods PGA Tour 10."Tutti questi giochi utilizzavano lo ...

Tiger Woods sfida le stelle Mcllroy - Day e Matsuyama su Golf TV : GolfTV è lieta di annunciare Japan Skins: una competizione di altissimo livello che vedrà Tiger Woods faccia a faccia con Rory Mcllroy, detentore della FedEx Cup, e i campioni del PGA Tour Jason Day e Hideki Matsuyama. L’evento farà parte del nascente ZOZO Championship: il primo torneo ufficiale del PGA Tour con sede in Giappone, […] L'articolo Tiger Woods sfida le stelle Mcllroy, Day e Matsuyama su Golf TV è stato realizzato da Calcio e ...

Tiger Woods - altro stop dopo l'ennesima operazione chirurgica : dovrà sottoporsi a un'artroscopia al ginocchio : Tiger Woods ancora sotto i ferri. Il vincitore dell'ultimo Masters ha raccontato di essersi sottoposto a un'artroscopia al ginocchio. Il 43enne conta ora di tornare sui campi da golf a ottobre. A maggior ragione dopo che ad aprile ha messo fine a uno stop durato 11 anni per tornare alla vittoria in

Golf – Tiger Woods si opera al ginocchio per la 5ª volta : possibile ritorno ad ottobre : Tiger Woods finisce sotto i ferri un’altra volta: quinta operazione al ginocchio per il Golfista americano che, se sommate alle 4 alla schiena, diventano 9 in totale Nuova operazione per Tiger Woods. Il Golfista americano ha annunciato di essersi sottoposto ad un intervento chirurgico in artroscopia al ginocchio nella scorsa settimana. È la quinta volta che il campione statunitense si opera alle ginocchia: sommate alle 4 operazioni ...