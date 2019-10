Assalti a bancomat | rapinatori messi in fuga dai carabinieri

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 20 ottobre 2019) Hanno fatto saltare due sportelliin due paesi del Torinese e hanno dato vita a un pericoloso inseguimento in auto coi. Una banda composta da 4-5 persone, dopo aver scardinando uno sportello automatico, ha ripetuto il colpo, attorno all'1.30 di notte, senza riuscire a portarlo a termine. Sono stati infatti "interrotti" einda una pattuglia di militari, allertati dai residenti dopo il forte boato. L'inseguimento si è interrotto quando i criminali hanno abbandonato il suv su cui si trovavano, risultato rubato. Il gruppo è fuggito a piedi per i campi e iche li inseguivano hanno preferito deviare il traffico e mettere in sicurezza gli automobilisti. Le ricerche della banda vanno avanti con numerosi posti di blocco e anche l'ausilio di un elicottero. (Lapresse) Redazione 

