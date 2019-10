Vaso gli cade addosso mentre gioca | morto bimbo di 3 anni

Accordi&Disaccordi (Nove) - l’intervento di Marco Travaglio : “Alla politica servono i voti degli eVasori fiscali” : Marco Travaglio entra come ospite fisso di “Accordi&Disaccordi”, il talk show politico condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi in onda tutti i venerdì alle 22.45 su Nove. Con un intervento coordinato dalle domande di Luca Sommi, il direttore de Il Fatto Quotidiano affronterà ogni settimana i temi più attuali del dibattito pubblico. Si parte della discussione sulle manette agli evasori fiscali: “Avendo 11 milioni di evasori ...

L'aria che tira - Sgarbi contro Di Maio : 'Arrestino lui - non gli eVasori che producono' : Sono giorni in cui si parla molto di evasione fiscale e della necessità di ridurla per rimettere in sesto i conti dell'Italia. In questi casi si inizia parlare di potenziali maniere forti da utilizzare contro gli evasori e le reazioni sono contrastanti. Risulta particolarmente sui generis quella avuta da Vittorio Sgarbi, ospite della trasmissione di La 7 L'aria che tira. Il deputato si è scagliato contro il giustizialismo nei confronti di tutti ...

Le manette agli eVasori arriveranno. Conte al Fatto : "Sarà lotta senza quartiere" : “Oggi parte una rivoluzione culturale”. Risponde così Giuseppe Conte al direttore del Fatto Quotidiano che lo incalza con ripetute domande sulle norme introdotte in manovra contro l’evasione fiscale, più morbide rispetto a quelle annunciate nei giorni scorsi. Il presidente del Consiglio replica di essersi impegnato e di volersi impegnare in prima persona per introdurre sanzioni severe per chi evade, ma già ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 17 Ottobre : Conte al “Fatto” – “Lotta agli eVasori - pronto allo scontro” : L’intervista “Sull’evasione, pronto allo scontro con chi si mettesse di traverso” La manovra – “agli onesti dico che esserlo d’ ora in poi conviene: avranno carte elettroniche a costo zero Gli evasori? Si mettano in regola o saremo inflessibili” di Marco Travaglio La bavbàvie di Marco Travaglio L’altra sera avevo appena finito di discutere a Otto e mezzo con due colleghi sulle manette agli evasori (“barbarie!”, anzi ...

Sondaggi - la Lega torna sopra il 30 : elettorato potenziale del 40%. Due su 3 a favore di pene più dure agli eVasori e per il sì allo Ius culturae : Il Pd tocca i minimi dall’inizio di settembre. Il M5s per la prima volta va sotto al 20 per cento dalla nascita del governo. Insieme le due principali forze di maggioranza, stanche, sono cadute di oltre 5 punti rispetto al 3 settembre. E dall’altra parte, dopo un periodo di rallentamento, la Lega rilancia il suo primato oltre il 30 per cento e tutta insieme la coalizione del centrodestra è cresciuta di due punti in un mese e mezzo. ...

Manovra - consiglio dei ministri approva all’alba “salvo intese” : carcere a eVasori - taglio delle tasse sul lavoro e via il superticket : Un lungo e “impegnativo” consiglio dei ministri dà il via libera, salvo intese, a una legge di bilancio da circa 30 miliardi e al decreto fiscale. L’accelerazione arriva a sorpresa, a ridosso di una riunione che avrebbe dovuto approvare solo il Documento programmatico di bilancio da inviare all’Ue. Poi il Cdm dura quasi sei ore. Si discute norma su norma. Passa il superbonus per chi paga con carta di credito, fortemente voluto ...

Manovra - consiglio dei ministri approva all’alba “salvo intese” : carcere a eVasori - taglio il cuneo fiscale e superticket : Un lungo e “impegnativo” consiglio dei ministri dà il via libera, salvo intese, a una legge di bilancio da circa 30 miliardi e al decreto fiscale. L’accelerazione arriva a sorpresa, a ridosso di una riunione che avrebbe dovuto approvare solo il Documento programmatico di bilancio da inviare all’Ue. Poi il Cdm dura quasi sei ore. Si discute norma su norma. Passa il superbonus per chi paga con carta di credito, fortemente voluto ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 14 Ottobre : Manette agli eVasori - Di Maio pressa il Pd. E il dl Fisco slitta : Trattative Carcere agli evasori, Di Maio s’impunta: slitta il decreto fiscale 5 Stelle – Il “capo” chiude la festa a Napoli guardando a Roma: oggi in Cdm solo il piano da spedire all’Ue di Luca De Carolis Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Funeral Party. “Big assenti e contestazioni: la festa M5S è un funerale. Grillo diserta le celebrazioni per i 10 anni. La base, contraria al governo col Pd, è pronta a farsi sentire” ...

Prescrizione - Di Maio : “Sarà legge nel 2020. No dietrofront - quello lo voleva Berlusconi. Non perdere tempo sul carcere agli eVasori” : La riforma della Prescrizione non subirà alcun rinvio. Ne è sicuro Luigi Di Maio, che nel giorno di Italia 5 stelle ha rilasciato un’intervista a Maria Latella su Skytg24. “La nuova Prescrizione è gia legge. Entrerà in vigore il 1 gennaio 2020, non c’è niente da discutere. È una norma di civiltà: se entri in un processo poi si arriva a sentenza”, ha detto il capo politico del Movimento 5 stelle da Napoli, dove oggi inizia ...

Accantonate le manette agli eVasori : Tutto accantonato. La bozza anti evasione che il ministero della Giustizia ha inviato al dicastero dell’Economia per inserirla nel decreto fiscale si è fermata all’ingresso del Mef. Se già il titolare del Tesoro Roberto Gualtieri pochissimi giorni fa aveva sollevato dubbi sottolineando che “sul carcere agli evasori non ci sono misure allo studio”, adesso emerge che le norme fortemente volute dal Movimento 5 ...

Carcere agli eVasori fiscali - Misiani : "Valutazione per inasprire pene" : inasprire il Carcere agli evasori fiscali. Il governo ci sta seriamente pensando come misura deterrente: "C'è una valutazione in corso. È già previsto, ma c'è una proposta in discussione di inasprimento della pena, per le fattispecie più gravi" dichiara il viceministro all'Economia Antonio Misiani. Def, Istat: evasione fiscale frena crescita, gap di 110 mld in 3 anni. Bankitalia: cautela su ...

In edicola sul Fatto del 11 ottobre : manette agli eVasori - il testo M5s. Così le pene salgono fino a 8 anni : Il dossier manette agli evasori, il testo 5S: le pene salgono fino a otto anni Si tratta – Ridotte le soglie penali alzate da Renzi, carcere inasprito, confische per i condannati e a rispondere saranno anche le aziende di Luciano Cerasa e Luca De Carolis Fine pena vediamo di Marco Travaglio Facciamo Così. Siccome il cosiddetto “ergastolo ostativo” – cioè vero, senza sconti né scappatoie – l’hanno inventato Falcone e Borsellino e ...

Dl fisco - confisca allargata per gli eVasori e stretta su distribuzione carburanti. Debiti con l’erario saranno scalati dai crediti fiscali : I rimborsi fiscali saranno decurtati da eventuali Debiti con l’erario già diventati cartelle esattoriali. La confisca dei patrimoni non giustificati dal reddito dichiarato verrà allargata ai casi di condanna o patteggiamento per i reati tributari. E, sempre in chiave anti evasione, arriveranno una stretta sulle movimentazioni di gas, carburanti, alcolici e altri prodotti soggetti ad accisa e sulle compensazioni di crediti di imposta per un ...