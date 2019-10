Scelto il simbolo di Italia Viva | è un gabbiano in volo Renzi | Prendo io la prima

Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 19 ottobre 2019) La scrittain blu e fucsia, ilstilizzato che la sormonta, una fascia blu sottostante: è ildel nuovo partitocon un voto online e calato in formato gigante sopra il palco della Leopolda. Ilera il secondo fra i tre sottoposti a consultazione. “Non so se c’è un leader, so che c’è una squadra che farà dell’un posto più bello”, ha dettodi rivelarlo. Su Facebook il commento: “Emozione purissima”.Una volta presentato ilsarà possibile iscriversi on line ae dal palco della Leopolda, Matteoannuncia che prenderà la tessera numero 1. “Prenderò io la tessera numero 1, se non altro perché la voglio firmata da Teresa Bellanova”

matteorenzi : Ecco il simbolo di @ItaliaViva: lo avete scelto voi col 63%. Sarà un’avventura meravigliosa. Ci divertiremo e valor… - TeresaBellanova : Finalmente ci siamo: ecco il simbolo di #ItaliaViva! L'avete scelto voi ed è solo la prima di tante scelte che fare… - megasabgio : RT @matteorenzi: Ecco il simbolo di @ItaliaViva: lo avete scelto voi col 63%. Sarà un’avventura meravigliosa. Ci divertiremo e valorizzerem… -