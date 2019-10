Pacifica | libertaria | arcobaleno | la destra “buona” tutta da inventare e soffocata dalle

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 19 ottobre 2019) C’è un’altra. Altra: diversascene zotiche del Papeete, distinta dalla cattiveria quasi primitiva rivendicata e ostentata, pronta a armarsi e a menare le mani, lontana dall’ossessione dell’ultima voce del popolo e dal piffero magico dei sondaggi, opposta a quella che scambia la patria per una fortezza con i ponte levatoi inchiavardati e i cannoni sui torrioni, impaurita dal futuro alle porte. C’è un’altrache punta all’eccellenza delle élite – cioè alla necessità di una classe dirigente -, che ha la bellezza come obiettivo, che vede l’Europa come destino e il patriottismo come “promiscuo”, “pacifico”, “libertario”: un “campo aperto”. Questaè invisibile agli occhi ma esiste, secondo Filippo Rossi, intellettuale che da anni si batte per una “buona” ma che nel frattempo ha dovuto fare i conti con ...

