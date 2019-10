Moggi su De Laurentiis | non si attaccano pubblicamente i calciatori

Moggi : De Laurentiis non ha il coraggio di fare una proposta seria a Icardi : Su Libero Luciano Moggi prova a immaginare cosa accadrà nel prossimo campionato in base a quanto fatto finora dalle squadre sul mercato. Un campionato che sarà diverso, scrive: “Sembra infatti che la Juventus non sia più sola a dettare legge come nel passato e che Inter e Napoli abbiano ridotto sensibilmente il gap che li divideva dai piemontesi”. La Juve ha deciso di cambiare pelle scegliendo il gioco di Sarri “per esaltare ...