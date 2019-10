I giovani di Confindustria chiedono più coraggio al Governo

giovani Confindustria : "Più coraggio" : 18.21 "Ci sentiamo frustrati nel dover affrontare gli stessi problemi da soli. Ma non impotenti, perché se non ce la fanno le forze della politica a cambiare questo Paese devono farcela le forze dell'industria", dice il leader dei Giovani imprenditori di Confindustria, Alessio Rossi, aprendo il convegno di Capri. "Ci aspettavano più coraggio, Il nostro Paese non riparte 'salvo intese'", ha detto il presidente Rossi.

Rossi (giovani Confindustria) : «Il Paese non riparte "salvo intese"» : Bene la "svolta verde" annunciata dal premier, «ma vorremmo che fosse anche Young. L'Italia corre il rischio di spegnere le proprie imprese, non perché inquinano, ma perché non ci saranno nuove generazioni a portarle avanti o avviarle», spiega il leader dei giovani imprenditori tracciando un bilancio del suo mandato

Confindustria giovani : "Nella manovra non c'è nulla per i giovani né per la crescita" : Nella manovra varata dal Consiglio e i Ministri “non c’è nulla per i giovani” e “non c’è nulla per la crescita”, avverte il leader dei giovani imprenditori di Confindustria, Alessio Rossi.“Non ci saremmo aspettati fuochi d’artificio ma qualcosa di un po’ più coraggioso”, dice ancora: “Speriamo che in questi giorni qualcosa cambi perché altrimenti saremo ...