Gabriele Pippo dopo Temptation Island Vip | “Rabbia ingiustificata”

Fonte : lanostratv

(Di sabato 19 ottobre 2019)fa un’ammissione: “La mia ira era ingiustificata” Capita spesso che aVip uno dei membri della coppia si arrabbi con l’altro in maniera forte e spontanea: c’è chi si è infuriato come Andrea Ippoliti (poi rimproverato da Alessia Marcuzzi) o chi come Pago che, durante il falò, si è sfogato contro la sua ormai ex fidanzata Serena Enardu e poi c’èche ha definito la sua ragazza come una materialista e arrivista. “Certe cose mi hanno fatto montare la rabbia, ma in realtà andavano contestualizzate. La mia ira era ingiustificata”. Così ha ammessosul comportamento tenuto in seguito ai video riguardanti Silvia Tirado. Il figlio diFranco ha continuato dicendo che alcune frasi se le poteva risparmiare.Vip,: “Pensavo di trovare delle ...

MastrotekPino : Temptation Island Vip 2: Pippo Franco commenta la scelta del figlio Gabriele - zazoomnews : Temptation Island Vip le prime parole di Gabriele Pippo e Silvia Tirado dopo la fine del reality - #Temptation… - zazoomnews : Temptation Island Vip le prime parole di Gabriele Pippo e Silvia Tirado dopo la fine del reality - #Temptation… -