Crollo diga in miniera d’oro in Siberia | sale a 15 il bilancio dei morti

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 19 ottobre 2019) Almeno 15 minatori sonoper ildi unain unad’oro nella regione russa di Krasnoyarsk, 160 chilometri a sud di Krasnoyarsk, nellacentrale, ha reso noto il ministero russo per le Emergenze, citato dall’agenzia stampa Tass. Un totale di 14 persone sono state ricoverate, tre in gravi condizioni, ha precisato il ministero della salute. Sono in corso le operazioni di salvataggio e la commissione inquirente ha aperto una inchiesta per violazioni delle norme di sicurezza. L’acqua ha travolto i bungalow in cui vivevano i minatori. Ildella, provocato dalle recenti forti piogge, si è verificato alle sei del mattino ora locale, vicino all’insediamento di Schetinkino, lungo il fiume Seyba. Lachiudeva un bacino d’acqua utilizzato dalla. Era una struttura fatiscente e abusiva, costruita senza progetto e senza ...

