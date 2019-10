Cowboy Bebop di Netflix si ferma per 7 9 mesi dopo l’infortunio di John Cho

Fonte : dituttounpop

(Di sabato 19 ottobre 2019)siper 7/9l’infortunio diCho sul set Gli infortuni capitano, gli incidenti anche. Ma quando sei il protagonista di una produzione televisiva o cinematografica che sia il tuo incidente provoca danni a cascata. Come nel caso del poveroCho che si è infortunato per caso sul set diatteso adattamento Live Action firmato Netlfix dell’anime giapponese. Come mostra questo video la produzione è in corso con Tomorrow Studios (join venture di ITV Studios) coinvolti nel progetto mache ne gestisce fisicamente lo sviluppo. Adattamento del cult giapponese, le riprese dei 10 episodi erano appena iniziate quando è capitato l’incidente, descritto come casuale e strano. Cho si è fatto male al ginocchio sul set in Nuova Zelanda ed è stato immediatamente trasportato a Los Angeles. La scena non era pericolosa ed era stata ...

