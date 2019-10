Clizia Incorvaia | Francesco Sarcina mi ha umiliato

Fonte : blogo

(Di sabato 19 ottobre 2019), intervistata dal settimanale 'Di Più', ha approfondito i contenuti già esposti, la scorsa settimana, a 'Live Non è la D'Urso'. La giovane influencer siciliana ed il quasi ex marito, nonostante siano ormai ai ferri corti, cercando di mantenere un equilibrio genitoriale per non turbare la serenità della figlioletta: Siamo dagli avvocati per la separazione e vorrei che fosse più civile possibile, per proteggere mia figlia da discussioni e conflitti. Ma non sarà facile, perché suo padre mi ha molto deluso. Al momento il signor, che di mestiere fa la rockstar, mi dà 500 euro per il mantenimento di nostra figlia. E non contribuisce a nessuna altra spesa, anche se oggi vivo con sua figlia in un appartamento con tanto di mutuo. Ma non voglio la sua elemosina, spero solo che tutto si risolva in tempi brevi. Il nostro era un grande amore, l’amore più ...

