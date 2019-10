Star Wars Jedi | Fallen Order presenterà le modalità Quality e

Fonte : eurogamer

(Di venerdì 18 ottobre 2019) L'imminentedi Respawn Entertainment è un'importante gioco AAA e, dato questo, è ovvio che tutti si aspetteranno chealcuni miglioramenti che sfrutteranno gli hardware più potenti di Xbox One X e PS4 Pro. Sarà così, e ora apprendiamo alcuni dettagli su come sarà migliorato il titolo sulle console premium di Sony e Microsoft.Parlando con We Got This Covered, il produttore di Respawn Entertainment Paul Hatfield ha confermato che su Xbox One X e PS4 Pro, il titolo di azione-avventura avrà duedi visualizzazione: una", che favorirà risoluzioni più elevate e 30fps e una"Performance", che sacrificherà il reparto risoluzione, favorendo un frame rate di 60fps. Qualcosa che abbiamo già visto in molti altri giochi.Quale sarà la risoluzione esatta in entrambe leper le due console non è qualcosa di cui Hatfield ...

Eurogamer_it : #StarWarsJediFallenOrder avrà due modalità di visualizzazione su PS4 Pro e Xbox One X. - lorello : Liked on YouTube: I Reboot di Frusciante - Lucas - Star Wars Vecchia Trilogia Edizione Speciale - GianlucaOdinson : Star Wars, Joonas Suotamo: il nuovo Chewbacca incontrerà il pubblico al Lucca Comics & Games -