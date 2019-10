Sarri vs Mihajlovic in Juventus Bologna ' Spero di vedere Sinisa in panchina'

Fonte : ilsussidiario

(Di venerdì 18 ottobre 2019), vigilia della sfida valida per l'8° giornata di Serie A: il messaggio di Maurizio

juventusfc : ?? Sarri: «Il @BfcOfficialPage è una delle squadre che mi ha impressionato di più in questa prima parte di campionat… - StefaniaStefyss : RT @juventusfc: ?? Sarri: «Il @BfcOfficialPage è una delle squadre che mi ha impressionato di più in questa prima parte di campionato e lo d… - Mediagol : #Video #Juventus-#Bologna, Sarri non si fida: 'Loro numeri da big, sono molto pericolosi. Spero che Mihajlovic...'… -