Milano | bambino di sei anni precipita dalle scale della scuola Pirelli di via Goffredo da

Milano : bambino di tre anni investito da furgone in viale Jenner - grave : Milano , 5 ott. (AdnKronos) – Un bambino di tre anni è stato investito intorno alle 15.50 in viale Jenner a Milano da un furgoncino. Il piccolo, insieme alla mamma negli attimi prima dell'incidente, ha riportato un trauma cranico ed è in gravi condizioni all'ospedale Niguarda.

Milano : bambino di 18 mesi positivo alla cannabis : Un bimbo è ricoverato in ospedale a Milano perché trovato positivo alla cannabis: il piccolo, di 18 mesi, non è in pericolo di vita. Sono in corso accertamenti da parte dei medici e della Polizia di Stato per capire come abbia fatto ad assumere la sostanza. Nella serata di ieri i genitori (una 31enne e un 38enne), vedendo che il bambino non si risvegliava da un sonno profondo, hanno chiamato il 118 facendolo trasportare all’Ospedale dei ...