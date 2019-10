Ida e Riccardo Lasciano Uomini e Donne Insieme!

Fonte : gossipnews.tv

(Di venerdì 18 ottobre 2019), Trono Over: Ida Platano eGuarnieri decidono di ricostruire la loro storia d’amore fuori dal programma, decidono per tanto di abbandonare insieme il programma. Ecco i dettagli sul colpo di scena… Ala storia tra Ida esembra non avere fine e i due si sono lasciati diverse volte per poi tornare insieme. Anche in questi giorni sono avvenuti diversi colpi di scena ed uno, quello finale, è risultato positivo per i fan e per la coppia stessa., Trono Over: di nuovo amore tra Ida e! Dopo aver fatto la conoscenza di Armando, Ida aveva dichiarato di non provare più alcun sentimento nei confronti di Guarnieri. Per dimostrare questo, ha chiesto più volte esterne ad Armando, con il quale addirittura si è scambiata un bacio. Ormaiquindi sembrava appartenere al passato per la dama bresciana, ma ...

Amalia16999105 : RT @Iperborea_: SENTI IDA, CI HAI FRANTUMATO LE PALLE PER UN ANNO, SIA A NOI CHE A RICCARDO, ADDIRITTURA HAI FATTO LA PRIMA SFILATA TUTTA V… - Brown21_Linda : RT @_MinutForMinut: #uominiedonne Vorrei trovare un senso al Trono Classico ma questo Trono Classico un senso non ce l'ha. STO SENTENDO L… - Novella_2000 : Anticipazioni Trono Over: Ida torna da Riccardo e ci riprova con lui. I due escono insieme da #Uominiedonne -