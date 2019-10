Google Pixel 4 e Pixel 4 XL | specifiche | uscita | prezzo

Con il GPS dual band i Google Pixel 4 offriranno indicazioni più precise : La modalità dual band GPS sarà presto abilitata anche nei nuovi Google Pixel 4 e Google Pixel 4 XL L'articolo Con il GPS dual band i Google Pixel 4 offriranno indicazioni più precise proviene da TuttoAndroid.

La prima app a supportare il face unlock dei Google Pixel 4 è LastPass : LastPass ieri ha confermato che supporterà lo sblocco facciale per Google Pixel 4, quindi gli utenti saranno in grado di accedere alle password delle loro app con uno sguardo piuttosto che con un nome utente e una password tradizionali.

Paradosso : backup illimitato su Google Foto per gli iPhone - non per i Pixel 4. E spunta la petizione : Non è piaciuta per nulla la decisione di negare il backup gratuito illimitato su Google Foto in qualità originale agli acquirenti dei nuovi Google Pixel 4

Il face unlock dei Google Pixel 4 fa cilecca e sblocca con gli occhi chiusi : Non è la prima volta e probabilmente non sarà l'ultima che parliamo di un problema di sicurezza legato agli smartphone, però è giusto che sappiate che il face unlock non è infallibile e sicuro al 100%.

C'è ottimismo intorno ai Google Pixel 4 : le previsioni scommettono su vendite superiori ai Pixel 3 : Secondo le prime stime i Pixel 4, freschi di presentazione, dovrebbero mettere a segno numeri superiori a quelli dei predecessori

Ecco come avere gli sfondi animati dei Google Pixel 4 su qualsiasi smartphone Android : Se vi piacciono gli sfondi animati dei nuovi Google Pixel 4 e Pixel 4 XL, Ecco come fare per averli su qualsiasi smartphone Android.

L'Astrografia dei Pixel 4 per tanti smartphone con i porting della Google Fotocamera : Volete usare la Modalità astrografia dei Google Pixel 4 con il vostro smartphone? Scaricate questi porting della Google Fotocamera!

I Pixel 4 hanno una caratteristica che Google non riteneva "necessaria" (e non è la prima volta) : Google Pixel 4 e Pixel 4 XL hanno una caratteristica che fino a non molto tempo fa la stessa Big G non riteneva necessaria: stiamo parlando della doppia fotocamera, che introduce il teleobiettivo.

Lunedì alcuni utenti potranno provare in anteprima i Google Pixel 4 a Mountain View : Il team di Google ha organizzato per Lunedì 21 ottobre 2019 a Mountain View, direttamente nel quartier generale dell'azienda, un evento per i Google Pixel 4

Ecco tutte le funzioni dei Google Pixel 4 che arriveranno sui Pixel 3 e 3a : Ecco la lista delle feature presentate con i Google Pixel 4 che saranno disponibili anche sui vecchi Pixel 3, 3 XL, 3a e 3a XL

Google Stadia supporterà Pixel 2 e Pixel 2 XL - ma il controller non sarà del tutto wireless : Big G annuncia che Google Stadia sarà disponibile anche per i Pixel 2 e Pixel 2 XL, mentre il controller si collegherà in Wi-Fi alla TV e tramite cavo su PC

Google ci mostra i nuovi accessori dei Google Pixel 4 : Con un post sul blog ufficiale, il team di Google ha deciso di soffermarsi su alcuni degli accessori per Google Pixel 4 che gli utenti avranno a loro disposizione

Google ci spiega - molto chiaramente - perché i Pixel 4 non hanno il 5G : A differenza degli ultimi top di gamma dei principali produttori di smartphone Android, il Google Pixel 4 non presenta il supporto alla connettività 5G

Google Pixel 4 - uscita e recensione : Grandi novità in casa Google con il lancio di Google Pixel 4, il nuovo smartphone disponibile dal 21 ottobre in due modelli: il Pixel 4 con schermo da 5.7” (FHD+) e il Pixel 4 XL, schermo da 6.5” (QHD+). Abbiamo avuto il piacere di provare il nuovo device di Mountain View dalle features davvero innovative, a partire dal display adattivo incredibilmente vivido e fluido, un sensore di movimento rivoluzionario e un Assistente ...