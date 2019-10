Copriti o ti uccido Gli sms del marito a Giulia | morta strangolata a 23 anni

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 18 ottobre 2019) “o ti. Se ti fai bella ti guardano tutti, invece se non lo fai risparmio trent’di galera per omicidio”. Sono queste le parole che ilscriveva aLazzari, 23ennedopo nove giorni di agonia seguiti allo strangolamento da parte del coniuge.Per la giovane di Adria (Rovigo), mamma di una bambina di 4, non c’è stato niente da fare: il cervello è rimasto senza ossigeno per troppo tempo. Oggi Il Gazzettino riporta le parole rivoltele via WhatsApp dale assassino Roberto Lo Coco, 28. Frasi corredate da emoticon che stonano col tono della conversazione.“Amore, domani vado a fare la spesa con mamma”, scrivenella conversazione. “Va bene”, risponde lui, “però devo dirti alcune cose” ... “Non truccarti, fatti brutta, non aggiustarti i capelli, non ...

