Borghi Lega | Non siamo riusciti a far fuori Fazio dalla Rai Il conduttore

Claudio Borghi : "Cari amici del M5s - sono pronto a seppellirvi". Vendetta Lega in punta di regolamento : " sono pronto a seppellire gli amici del M5s con le leggi che mi hanno bocciato". Claudio Borghi , su La Stampa, annuncia la guerra parlamentare contro il governo dell'inciucio. Tutto in punto di regolamento , però: il leghista è presidente della Commissione Bilancio alla Camera e come i suoi colleghi

Borghi replica a Bloomberg su vendita dei Btp : “Li ho tenuti finché Lega era in maggioranza. Chiunque è al governo dovrebbe farlo” : Claudio Borghi ne fa una questione di “trasparenza” e quindi definisce “assurdo dire che ho approfittato della scelta di Matteo Salvini“. Il leghista, presidente della commissione Bilancio della Camera, replica così al commento dell’agenzia Bloomberg , secondo cui “ha realizzato sostanziosi profitti con la scommessa sbagliata di Salvini” di far cadere il governo gialloverde. Borghi ha annunciato il 28 settembre ...

Borghi (Lega) : “Uscire dall’euro sarebbe positivo per l’Italia. Lo farei se avessi la legittimità : ad esempio il 50% alle elezioni” : L’uscita dall’euro “sarebbe positiva per il nostro Paese” e sarebbe “pronto a compierla, se ci fosse una legittimazione democratica, come una vittoria elettorale con più del 50 per cento“. Il leghista Claudio Borghi intervistato dal magazine tedesco Capital è tornato a ribadire la sua convinzione che l’Italia dovrebbe abbandonare la moneta unica. Il presidente della commissione Bilancio della Camera e ...