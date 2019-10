11enne compie un gesto eroico | salva la vita al suo miglior amico ma quello che gli

Fonte : baritalianews

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Un bimbo di 11 anni è stato l’autore di un. Il piccolo ha sacrificato la suaperre quella dell’di 12 anni. Il ragazzino si chiamava Anthony Perez e hato laall’Juan Umpierrez. L’di Anthony involontariamente era finito nell’acqua gelata di un laghetto mentre i due amici stavano giocando . Anthony non ci ha pensato due volte a tuffarsi nell’acqua gelata del laghetto e tirare fuori l’amichetto. Solo che Anthony, per lo sforzo fatto, non è riuscito a raggiungere la riva ed è morto annegato. Sul posto, dopo pochi minuti, sono arrivati i vigili del fuoco di New York che hanno tentato dire ladel povero bimbo di 11 anni ma tutto è risultato inutile. Anthony è stato trasportato al Jamaica Hospital e i medici del plesso ospedaliero non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Anche due pompieri ...