Whirlpool | il governo si svegli Di Maio non aveva risolto tutto?

Whirlpool - operai in corteo per le vie di Napoli : “Azienda si è presa gioco del Governo - se chiude fabbrica qui resta il deserto” : Lavoratori Whirlpool in corteo per le vie di Napoli, dopo la notizia della chiusura della sede partenopea dal primo novembre. Circa 200 gli operai che hanno manifestato la loro delusione dopo i numerosi tavoli e le promesse ascoltate in questi mesi. “L’azienda si è presa gioco del Governo italiano – dice un lavoratore che mantiene però la speranza che si possa trovare una soluzione per scongiurare la chiusura – se chiude la fabbrica ...

Whirlpool a Napoli - stop alle attività dal 1° novembre. I lavoratori : «Traditi da governo e Mise» : Whirlpool Emea «prende atto con grande rammarico della mancata disponibilità da parte del governo a discutere il progetto di riconversione del sito», ossia della cessione del sito...

Whirlpool - Governo in un cul de sac Ormai mission quasi impossible : Dal Mise fanno sapere che dopo l’incontro di oggi fra Governo e Whirlpool a Palazzo Chigi che non ha portato ad alcuna soluzione con l’azienda che non ha fatto marcia indietro sulla cessione del ramo d’azienda a Prs e di non voler rispettare gli accordi del 2018 la crisi dello stabilimento di Napoli della multinazionale americana Segui su affaritaliani.it

Whirlpool - Governo Conte "trattativa fallita"/ Lavoratori bloccano Autostrada Napoli : Whirlpool, fallita trattativa tra Governo Conte, Ministro Patuanelli e titolari azienda che vuole chiudere il sito di Napoli. Operai bloccano Autostrada A3

Whirlpool : azienda - rammarico per mancata disponibilità governo a ipotesi cessione : Roma, 15 ott. (Adnkronos) – “Whirlpool Emea prende atto con grande rammarico della mancata disponibilità da parte del governo a discutere il progetto di riconversione del sito. Tale progetto, come più volte sottolineato, rappresenterebbe l’unica soluzione in grado di garantire la salvaguardia occupazionale e la sostenibilità nel lungo periodo dello stabilimento di Napoli”. Così in una nota il gruppo Whirlpool Italia ...

Whirlpool : Conte - ‘a lavoratori assicuro massima attenzione governo’ : Roma, 15 ott. (Adnkronos) – “Posso assicurare ai lavoratori massima attenzione a seguire questa vertenza”. Ad affermarlo è stato il premier Giuseppe Conte parlando a margine della presentazione al Cnr della Relazione sulla ricerca e l’Innovazione in Italia. “C’è la massima attenzione -ha aggiunto il premier- da parte mia, da parte del ministro Patuanelli, quindi dell’intero governo a seguire questa ...

Whirlpool - Patuanelli : “Da azienda no aperture e scelte unilaterali. Se non cambia atteggiamento - governo farà lo stesso” : Rottura e nessun accordo nel vertice a Palazzo Chigi tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli e i vertici aziendali di Whirlpool. L’azienda non intende fare alcuna marcia indietro rispetto all’intenzione di cedere la sede di Napoli, mentre l’esecutivo ritiene “fondamentale che ci sia un impegno diretto di Whirpool”. A rivendicare l’esito negativo ...

Whirlpool : Re David - ‘bene sciopero - governo richiami azienda a responsabilità’ : Roma, 4 ott. (AdnKronos) – “Il governo deve richiamare l’azienda alle sue responsabilità”. Così Francesca Re David, segretario generale Fiom, poco prima dell’inizio del corteo a Roma a sostegno dei lavoratori del sito di Napoli, di cui la multinazionale americana Whirlpool ha deciso la chiusura. “L’altissima adesione allo sciopero – spiega Re David – è un fatto rilevante perché ...

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi - rottura Governo-Whirlpool - 21 settembre - : Ultime notizie, Ultim'ora oggi. Incontro Whirlpool-governo, il ministro Patuanelli lascia il tavolo, torna la Serie A, 21 settembre 2019,

Whirlpool vende lo stabilimento di Napoli : lavoratori (e governo) infuriati : L'ad Luigi La Morgia ha annunciato che l'azienda avvierà la cessione del ramo d'azienda per la sede di Napoli. E' Prs -...

Whirlpool convoca i sindacati : "Novità su Napoli". Le sigle : "Si approfitta della crisi di governo" : L'azienda in una nota: "Confronto con le parti sociali per dare un futuro a 410 lavoratori". L'incontro si terrà il 16 settembre