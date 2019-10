Vittorio Sgarbi a L' aria che tira | L' evasore è un patriota | arrestiamo Luigi Di

Vittorio Sgarbi alla Biennale di Milano : “Mafia nel mondo dell’arte” : Per il noto critico il mercato dell'arte non assicura spazio agli artisti fuori dai soliti circuiti. Dalla Biennale di Milano, dove espongono oltre 200 artisti underground, Vittorio Sgarbi denuncia: "In Italia ci può essere la mafia a Milano o Palermo, ma sicuramente c'è la mafia nel mondo dell'arte che apre le Biennali e le Triennali solo a pochi artisti".Continua a leggere

Vittorio Sgarbi attacca il M5s dopo l'aggressione ai giornalisti : "Indignati per Gad Lerner - oggi tutti zitti" : Insulti e botte, giornalisti aggrediti dai militanti grillini alla kermesse a Napoli per i dieci anni del M5s. La situazione è sfuggita di mano all'arrivo di Virginia Raggi, quando Filippo Roma de Le Iene ha provato a strapparle una battuta. Un episodio che ha scatenato Vittorio Sgarbi, il quale ha

Stasera Italia - Vittorio Sgarbi a Barbara Palombelli : "Hanno venduto il Parlamento per il governo" : "Non è un Parlamento quello, è un luogo di gente disonesta che vota l'opposto di quello che pensa che ha venduto il Parlamento per il governo. Sono poteri autonomi". Vittorio Sgarbi, ospite di Barbara Palombelli a Stasera Italia su Rete 4 critica ferocemente la riduzione dei parlamentari: "Il voto è

Vittorio Sgarbi : Le Novità sul Triangolo con Eva! : Da Barbara D’Urso Vittorio Sgarbi, aveva lanciato un notizia bomba, dichiarando di aver avuto un rapporto a tre con Eva Robin’s e con un’altra attrice celebre e famosa di cui non ha fatto il nome perché scomparsa. Dopo il toto-nome iniziato a circolare sui social, è stata contattata la Robin’s per svelare il nome dell’attrice del Triangolo. La bomba lanciata da Vittorio Sgarbi a Live-Non è la D’Urso ha fatto ...

Taglio dei parlamentari - Vittorio Sgarbi durissimo : "Uno stupro come quello avvenuto a casa di Beppe Grillo" : Un Vittorio Sgarbi scatenato come poche volte, quello che si è visto a Montecitorio. Prima che si procedesse al voto sulla riforma del Taglio dei parlamentari presentata dal M5s e avallata da Pd e Italia Viva (nonché votata quasi dall'intera aula), il senatore del gruppo Misto ha voluto affondare il

Alessandra Mussolini bacia Vittorio Sgarbi in diretta tv e Barbara D’Urso le fa notare : “Ti è uscita una tetta” : Attimi di imbarazzo domenica sera a Live Non è La D’Urso quando Vittorio Sgarbi e Alessandra Mussolini, ospiti in studio, hanno deposto le armi e si sono lasciati andare a un bacio dai risvolti hot. Il critico d’arte e l’ex europarlamentare si sono sottoposti infatti insieme alle domande degli “sferati”, tra cui l’attivista vegana Daniela Martani, che ha incalzato i due con domande e frecciatine al ...

