Fonte : optimaitalia

(Di giovedì 17 ottobre 2019)pubblica tree apre idi. Non uno ma ben tre canzoni rilasciate contemporaneamente in radio e in digitale: Tu Sei, Buona Fortuna e Cara Sofia saranno disponibili da domani, venerdì 18 ottobre, per l’etichetta Fattoria Management. Venerdì 18 e sabato 19 ottobresaràact deidial Palazzo dello Sport diper i quali sono disponibili in prevendita gli ultimi biglietti attraverso il circuito TicketOne, online e nei punti vendita.racconta i tre: Tu Sei:“È una semplice dichiarazione d’amore dei nostri giorni, scritta da un ragazzo comune con le sue difficoltà che non ha paura di tirare fuori le proprie emozioni e fissarle come un fermo immagine in una canzone. È dedicata alla mia attuale ragazza, con la quale sto ormai da quasi 4 anni. Nessuna mia ...

OptiMagazine : Tre singoli per Emanuele Bianco, opening act dei concerti di Fabrizio Moro a Roma - GymGerardo : RT @Elisir777: Coppia lei bsx cerca singoli etero e singole bsx per giochi a tre. Opsitiamo. ?? GALLERIA FOTO PRIVATE >>> - nightmare_jrock : Nel 2004 i Nightmare pubblicarono tre singoli 'Varuna','Tokyo Shounen' e 'Shian' e un secondo album, Livid. -