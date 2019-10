De Laurentiis su Koulibaly | ' Prima o poi dovremo lasciarlo andare'

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 17 ottobre 2019) Questa mattina a Palazzo San Giacomo, sede centrale del Comune di Napoli, situato nei pressi del Maschio Angioino, si è tenuto un meeting di fondamentale importanza per la città e per la Società Sportiva Calcio Napoli. Il presidente della SSC Napoli Aurelio De, in compagnia del figlio Edoardo, ha incontrato il Sindaco De Magistris, il Segretario Generale del Comune Patrizia Magnoni e il Direttore generale Attilio Auricchio per discutere e definire i dettagli della convenzione per l'utilizzo dello stadio San Paolo da parte della società sportiva partenopea. Come annunciato dalla stessa società azzurra, la convenzione è stata firmata e ha una durata di cinque anni, rinnovabile per altri cinque. A margine del meeting tenutosi a Palazzo San Giacomo, il presidente Desi è concesso ai microfoni della stampa per una breve intervista. Il patron del Napoli,di entrare ...

