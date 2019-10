Conte | “Mi aspetto da tutte le forze politiche lealtà | ma non mi preoccupano i ribaltoni”

Salvini : “Confronto con Renzi? Non scappo mai”. Poi attacca Raggi e Di Maio. Su Conte : “Mi ha insultato più della mia prof. di filosofia” : “Perché incontro stasera Renzi da Vespa? Io non scappo mai. Io ho sempre accettato confronti con tutti. Se uno è convinto delle proprie idee, non deve avere paura di confrontarsi con nessuno. Certo, Renzi è un altro genio: voleva la semplificazione e ha fondato l’ennesimo partito di cui non si sentiva la fondamentale esigenza in Italia”. Così, ai microfoni di “Lavori in corso”, su Radio Radio, il senatore della ...

Italia 5 stelle Napoli - Grillo : “Stiamo dando la narrazione al Pd - è meraviglioso”. Di Maio : “Non scapperemo dalle promesse”. Conte : “Mio partito? Lavoro benissimo con M5s” : “Basta essere arrabbiati, ora carichiamoci il Movimento sulle spalle. Non scapperemo dalle promesse, noi siamo la terza via”. Luigi Di Maio si è presentato davanti ai 5mila e 500 attivisti dell’Arena Flegrea di Napoli e, nella serata più importante di Italia 5 stelle (che secondo gli organizzatori oggi ha visto 25mila ingressi), ha esordito facendo gli auguri di buon compleanno ai suoi. E, in un momento molto delicato per il ...

Conte : “Mi scuso con i tifosi. Il primo responsabile sono io” : Dopo il pareggio dell’Inter contro lo Slavia Praga, considerato l’avversario più abbordabile del girone, Antonio Conte si è mostrato davanti alle telecamere deluso e arrabbiato. E si è addirittura scusato con i tifosi nerazzurri. Il tecnico si è assunto tutte le responsabilità del risultato deludente: “Non è questo il calcio per cui ci alleniamo in settimana. E il primo responsabile sono io, e mi devo scusare coi tifosi ...

Governo Conte 2 - Appendino : “Mi ha chiamato Di Maio e mi ha chiesto di fare la ministra. Ma ho risposto che preferivo rimanere sindaca” : “Effettivamente mi ha chiamata Luigi (Di Maio ndr.) proponendomi di entrare nella squadra di Governo“, ma “sono stata eletta per fare la sindaca e ne sono orgogliosa”. Così la prima cittadina di Torino, Chiara Appendino, ha spiegato ai microfoni di Centocittà, su Radio1, prima di essere stata invitata a far parte del nuovo esecutivo e poi i motivi del rifiuto. “Sono stata molto sorpresa della cosa e ho condiviso con ...

Facebook sta valutando di rimuovere il Conteggio dei “mi piace” dai post degli utenti : Il sito di tecnologia TechCrunch ha scoperto che Facebook sta valutando di rimuovere il conteggio dei like – i “mi piace” – dai post degli utenti, come sta già facendo in via sperimentale su Instagram, social network controllato proprio da Facebook. Jane

Versiliana 2019 - Conte : “Ministri incensurati? Premessa indispensabile. Priorità è il programma” : Il premier incaricato Giuseppe Conte, rispondendo a una domanda di Marco Travaglio alla festa per i dieci anni del Fatto Quotidiano, ha parlato della formazione della squadra di governo: “Il tema dei ministri adesso non è la massima premura, in questo momento è il programma. E definendo le linee strategiche chiederò indicazioni in modo da consentirmi di scegliere la migliore squadra”. E, aggiunge Conte, il programma cui sta lavorando ...

Pd - il senatore Cerno : “Mi scuso con Conte - lui è la vera discontinuità. E’ andato in Aula a dire che la Lega ha imbrogliato l’Italia” : Dice che il governo giallorosso è “difficile”, “quindi si può fare”. Perché proprio la difficoltà è la prova che non nasce da “un accordo di palazzo”. Sostiene che i dieci punti di Luigi Di Maio sono compatibili con quelli del Partito democratico, sul combattuto “taglio dei parlamentari” e pure sul conflitto di interessi, “una legge che la sinistra deve fare dal 1994”. Per Tommaso ...