Condannato a 12 anni di reclusione il prete pedofilo | ha chiesto scusa con una lettera

Un ex decano anglicano australiano è stato Condannato a 8 anni di carcere per aver stuprato un 15enne nel 1991 : L’ex decano della diocesi anglicana di Newcastle, in Australia, Graeme Lawrence è stato condannato a 8 anni di carcere per lo stupro di un quindicenne avvenuto nel 1991. Lawrence, che ha 77 anni, è il secondo più importante religioso a essere stato

Papà 19enne scuote la figlia di 23 giorni e la uccide : Condannato a 8 anni : Thomas Haining, giovane scozzese oggi ventunenne, è stato condannato per omicidio colposo per la morte della figlioletta Mikayla, deceduta nel giugno del 2017 solo 23 giorni dopo la nascita. L'uomo, che all'epoca aveva diciannove anni, ha ammesso di essere responsabile della morte della bambina.Continua a leggere

Bari - psichiatra Condannato in appello a tre anni mezzo : "Molestò paziente di 30 anni" : In primo grado era stato assolto perché i giudici ritennero che i comportamenti denunciati dalla vittima fossero tecniche di rilassamento

Jonqueras Condannato a 13 anni per la secessione della Catalogna : Riconosciute le accuse di sedizione e malversazione. Pene tra i 9 e i 12 anni anche per la altri leader separatisti catalani

Ruby Bis - Emilio Fede Condannato a 4 anni ai domiciliari : "In carcere soffrirebbe troppo" : Deve scontare la pena in "detenzione domiciliare" Emilio Fede condannato ad aprile in via definitiva a 4 anni e 7 mesi per il caso Ruby bis. Lo ha deciso oggi il Tribunale di Sorveglianza di Milano che ha accolto una delle istanze dell'avvocato Salvatore Pino. I giudici osservano che Fede, per il qu

Abusò di 2 minori dopo avergli dato mix di droghe : Condannato a 8 anni : Stuprò due ragazze minorenni dopo averle drogate. Per questo motivo, un quarantenne residente nel fiorentino è stato condannato ad 8 anni di carcere per violenza sessuale aggravata, cessione di stupefacenti e minacce aggravate. Un orrore che, solo a raccontarlo, fa venire i brividi. L'ennessima, drammatica storia di abusi sessuali ai danni di due ragazzine, poco più che teenager. E, come se non fosse già abbastanza, c'è di mezzo anche la droga. ...

Cocaina e metadone per abusare di due ragazzine - 40enne Condannato a 8 anni : metadone e Cocaina per abusare di due ragazzine. Per questo un uomo di 40 anni è stato condannato a 8 anni. Per l’imputato, processato il rito abbreviato che prevede lo sconto di un terzo della pena, il pm di Firenze Giacomo Pestelli aveva chiesto 12 anni per violenza sessuale aggravata, cessione di stupefacenti e minacce aggravate. Per l’accusa il 40enne sarebbe entrato in confidenza prima con una delle giovani e poi con la sua amica, che ...

Pena di morte : “Da undici anni scriviamo lettere a un detenuto americano Condannato alla pena capitale. E non smetteremo mai” : Randy Halprin, 40 anni, doveva morire il 10 ottobre, nel giorno della Giornata mondiale contro la pena di morte, con un’iniezione letale nel carcere texano Polunsky Unit. Qui, da quasi vent’anni, l’uomo è detenuto nel braccio della morte. Da quando il 24 dicembre del 2000 partecipò alla più grande evasione di prigionieri mai avvenuta in Texas, insieme ad altri sei detenuti di un carcere a Sud di San Antonio, Texas. Il piano di ...

Sparò e uccise un ladro in casa - Condannato a 9 anni : andrà in carcere : Condanna definitiva per Mirco Franzoni, il meccanico di Serle che nel 2013 uccise un ragazzo albanese che si era introdotto...

Brescia - uccise il ladro albanese : Condannato a 9 anni di carcere : La Procura di Brescia sta aspettando da Roma la trasmissione della sentenza di Cassazione e immediatamente dopo il procuratore capo Carlo Nocerino firmerà il provvedimento di carcerazione nei...

Donna accusa il marito di averla violentata per un anno di notte mentre lei dormiva - lui ammette e viene Condannato a molti anni di carcere : Un uomo dovrà scontare 9 anni di carcere per aver abusato della moglie mentre lei dormiva. Secondo quanto raccontato dalla Donna alla Polizia, la storia è durata per un lungo anno senza che lei se n’era mai accorta. L’uomo filmava tutto con il suo cellulare. La Donna ha scoperto tutto osservando di nascosto il cellulare del marito che se lo era dimenticato a casa per andare di fretta a lavoro. Innumerevoli i video che riprendevano le ...

Vercelli - diede fuoco alla ex : stalker Condannato a 2 anni e 8 mesi. Simona si commuove in aula : Mario D'Uonno l'ex guardia giurata che il 4 febbraio scorso ha dato fuoco a Simona Rocca, è stato processato per alcuni episodi che risalgono tra l'ottobre 2017 e il marzo 2018. Il 50enne dovrà comunque rispondere dell'accusa di tentato omicidio aggravato in un nuovo processo che si aprirà a novembre.Continua a leggere

Padova - prete invita chierichetto 15enne a pranzo e abusa di lui : Condannato a 2 anni : Sconto di pena in Appello per l'ex parroco di Monselice, in provincia di Padova, accusato di violenza sessuale su minore dopo aver molestato e palpeggiato un chierichetto minorenne della parrocchia da cui poi è stato allontanato. L'uomo incastrato dalle intercettazioni in cui il prete esprimeva la propria vergogna per quanto commesso.Continua a leggere

Messina : violenza sessuale su disabile - Condannato a 4 anni e due mesi : Palermo, 3 ott. (AdnKronos) - Quattro anni e due mesi di carcere per aver costretto un disabile a vedere materiale pornografico e a subire palpeggiamenti. La procura di Barcellona Pozzo di Gotto ha condannato per violenza sessuale su disabile, con sentenza passata in giudicato, un uomo di 52 anni. G