Brexit | raggiunto un accordo Juncker | “Soluzione giusta e bilanciata sia per Ue che

Brexit - accordo raggiunto con l'UE<br> Juncker : "Intesa equa ed equilibrata" : Il Presidente uscente della Commissione Europea Jean-Claude Juncker ha annunciato che è stato raggiunto l'accordo con il Regno Unito sulla Brexit. Su Twitter ha scritto: "Dove c'è la volontà, c'è l'accordo e noi ce l'abbiamo! È un'intesa equa ed equilibrata per l'UE e per il Regno Unito ed è la testimonianza del nostro impegno nel trovare le soluzioni. Spero che la Commissione Europea approvi l'accordo"Where there is a will, there is a #deal ...