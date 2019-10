Schianto su via Cassia | Atac si scusa e avvia indagine interna

Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Romaha subito attivato un’per accertare le ragioni del grave incidente che stamani ha coinvolto un bus della linea 301 lungo la via, provocando il ferimento di alcune persone. L’azienda sta accertando i fatti accaduti, anche ai fini dell’individuazione di eventuali profili di responsabilità, e sicon i passeggeri coinvolti. L'articolosu viasiproviene da RomaDailyNews.

