Romina Power non c’è stato nessun litigio con Albano

Romina Power : "Nessun litigio con Albano - tutte palle" : Arriva chiara la smentita di Romina Power a proposito del suo rapporto con l'ex marito Albano, del quale soltanto pochi giorni fa Riccardo Signoretti, direttore del settimanale Nuovo, a Mattino Cinque diceva che fosse prossimo alla fine.Secondo Il Giornale, infatti, Signoretti alle telecamere di Canale 5 avrebbe raccontato di essere in possesso di un'intervista esclusiva nella quale Romina Power dichiarava di non voler mai più cantare al ...

Romina Power smentisce la notizia sulla rottura con Al Bano : “Tutte palle” : Solo qualche ora fa, ha iniziato a circolare in rete la notizia riguardante una presunta rottura tra Romina Power e Al Bano. Stando a quanto dichiarato da Riccardo Signoretti, direttore del settimanale Nuovo, a Mattino Cinque, Romina avrebbe rilasciato una intervista nella quale annunciava che i fan non l’avrebbero mai più vista accanto all’ugola di Cellino San Marco. “Romina di solito si arrampica sugli specchi, rispondendo con altre domande, ...

Romina Power in Thailandia con Yari pensa ad Al Bano : il messaggio su Instagram : Romina Power non si ferma mai. Dopo essersi esibita in Australia, ha deciso di regalarsi qualche giorno di relax in una meta da sogno: la Thailandia. L’artista italo americana è così volata nel sud est asiatico, in dolce compagnia, per un viaggio all’insegna del riposo. Ad accompagnarla uno degli uomini più importanti della sua vita: il figlio Yari. Dopo essere stati insieme in occasione del tour della cantante a Sidney, madre e ...

