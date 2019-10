Rifiuti | discariche Oikos in Sicilia | M5S chiede chiarimenti al governo

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Palermo, 16 ott. (Adnkronos) – Fare chiarezza sulledellaa Motta, in provincia di Catania. E’ la richiesta avanzata dalla deputata del M5S Simona Suriano con una interrogazione ai ministri dell’Ambiente, della Salute e dell’Istruzione. In particolare Suriano ha chiesto di accertare “eventuali contaminazioni inquinanti e potenzialmente dannose per i cittadini, l’apertura di un tavolo tecnico per fare luce sull’iter che ha portato alle autorizzazioni e un approfondimento su una missiva inviata dai legali dellaai dirigenti scolastici in occasione della marcia contro i cambiamenti climatici”. “Vogliamo sollecitare i ministri competenti – ha sottolineato Suriano – A Motta e Misterbianco i cittadini debbono subire la presenza di due, una chiusa nel 2014 per danno ambientale e mai ...

battistageti : Calabria avvelenata, ex discariche e capannoni per 'smaltire' i rifiuti del Nord: Arresti-NOMI-VIDEO - Calabria News - pieroomega : @marcellone8 @virginiaraggi L'emergenza è una situazione che, nonostante tutto, si ripete randonicamente perché que… - MSettepani : @VitoloCiro @lenuccia82 @israelCoen1 L'unica certezza è che senza inceneritori i rifiuti finiscono in discariche se… -