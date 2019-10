Per 18 anni tre condannati si dichiarano innocenti per l’atroce assassinio di tre

Vecchietto arzillo di 77 anni denuncia 19enne Perchè non vuole essere sedotta : Un uomo di 77 anni ha denunciato per discriminazione una ragazza di 19 enne. Il motivo della denuncia è molto semplice la ragazza ha rifiutato le avance dell’uomo perchè troppo vecchio. L’uomo si è sentito offeso perchè mai nella sua vita era stato rifiutato da una donna. Rodolf Eden, così si chiama l’uomo, ha spiegato a diversi giornali americani che esistono leggi nel suo paese contro la discriminazione e si appellato ...

Niente regali - niente paghette - due figlie citano a giudizio la madre Perché troppo avara chiedendo 50 mila euro Per danni morali : Una causa che farà sicuramente storia quella intentata da due sorelle Steven Miner di 23 anni e Kathryn Miner di 20 anni contro la madre giudicata da loro troppo avara. Le due ragazze si sono sempre lamentate che la madre oltre a essere molto severe è anche molto avara perché mai nel loro breve arco di vita hanno ricevuto dalla donna un regalo o una paghetta. Così le due figlie, poco più che ventenni, hanno fatto causa alla madre ...

Bimbo di 10 anni fa la pipì a letto e Per punizione non può bere Per 5 giorni - quello che succede dopo è atroce : Un Bimbo di 10 anni ha fatto la pipì nel suo lettino. La punizione dei suoi genitori si è trasformata in soli 5 giorni nella sua morte. I genitori hanno impedito al bambino di bere per cinque giorni. Il piccolo, che abitava nella periferia di Dallas negli Stati Uniti d’America, è morto per disidratazione. Il suo genitori, padre e matrigna, subito dopo aver scoperto che aveva fatto la pipì a letto, per punizione gli hanno vietato di ...

Clima : negli ultimi 5 anni i ghiacciai svizzeri hanno Perso il 10% del loro volume : I livelli record di scioglimento dei ghiacciai sono stati registrati dalla Cryospheric Commission dell’Accademia delle scienze svizzera, sulla base di una serie di misurazioni riguardanti 20 aree: è emerso che negli ultimi 5 anni i ghiacciai svizzeri hanno perso il 10% del loro volume, un tasso di scioglimento senza precedenti in oltre un secolo di osservazioni. In alcune zone la copertura nevosa dei ghiacciai è stata fino a giugno dalle ...

Giovanna - bruciata viva a 19 anni Per gelosia dalla ex moglie del suo compagno : Arsa viva dalla moglie dell'uomo di cui si era innamorata. Così è morta nell'agosto del 2003 a Trapani, la 19enne Giovanna Comunale, ustionata nell'incendio del camper dove dormiva con Giovanni Messina, dopo che l'uomo aveva lasciato la moglie. La ragazza aveva conosciuto la coppia nella chiesa evangelica che frequentava ed era stata da loro accolta in casa come una figlia.Continua a leggere

Adidas lancia le nuove scarpe Nemeziz Per i 15 anni dell’esordio di Messi : Adidas ha lanciato oggi un’esclusiva versione della scarpa Nemeziz denominata “Messi 15 anni”, in occasione del 15° anniversario del debutto di Lionel Messi nel calcio professionistico. Lo speciale design della scarèpa Nemeziz 19+ prende spunto da alcuni dei molti momenti straordinari della carriera di questa icona del gioco. La colorazione della scarpa presenta il bianco […] L'articolo Adidas lancia le nuove scarpe ...

Veneto : assegno Per il lavoro - oltre 30 mila beneficiari in meno di 2 anni (2) : (Adnkronos) - I 30.291 assegni rilasciati dai Centri per l’Impiego del Veneto distribuiti in maniera omogenea sul territorio: l’80% è concentrato nelle province di Padova (6.176 assegni rilasciati), Treviso (6.102), Vicenza (6.079) e Verona (5.603). Un ulteriore 12% è stato rilasciato dai Centri per

Per 10 mesi sola in ospedale a 92 anni. L'Asl ha rintracciato il nipote : "Non posso occuparmi di lei" : A 92 anni è stata sola in ospedale per dieci mesi. Nessun parente durante il ricovero si è mai presentato. Fino a ieri, 15 ottobre, quando l’Asl di Brindisi, insieme alle forze dell’ordine, dopo alcune ricerche, hanno rintracciato il nipote dell’anziana signora, che però ha fatto sapere di non potersi occupare di lei. Ora l’uomo rischia una denuncia. La triste storia è riportata dal ...

Chiusi Per anni in cantina in attesa della fine del mondo : un giovane è scappato ed è emersa la terribile storia : Se non fosse riuscito a scappare chissà per quanti anni ancora sarebbero rimasti Chiusi in cantina. E’ l’epilogo di una terribile storia che ha sconvolto l’Olanda. Nella località di campagna di Ruinerwold, nel centro del Paese, un 58enne ha obbligato la sua famiglia a vivere nella cantina di una fattoria per circa nove anni, senza poter avere alcun contatto con il mondo esterno. Se non fosse per uno dei giovani, un 25enne, che ...

Ciclismo – Chris Froome verso un nuovo intervento chirurgico : intanto il britannico scherza sul Percorso del Tour 2020 [FOTO] : Froome non ha la certezza di poter partecipare al Tour de France 2020: intanto sui social ironizza sul percorso della 107ª edizione della Grande Boucle E’ stato presentato ieri mattina a Parigi il Tour de France 2020: al Palazzo dei Congressi di Parigi hanno assistito dal vivo alla presentazione della 107ª edizione della Grande Boucle il vincitore del 2019, Egan Bernal ed il suo compagno di squadra Chris Froome, ancora un po’ ...

