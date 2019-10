Matteo Salvini replica agli auguri di pronta guarigione di Renzi | Non mi pagano per

Matteo Renzi - Lucio Presto lo ha "allenato" in vista del duello a Porta a Porta con Matteo Salvini : Si torna ancora al duello televisivo tra Matteo Renzi e Matteo Salvini, andato in scena nello studio di Porta a Porta martedì 15 ottobre, arbitro sul ring Bruno Vespa, padrone di casa a Rai 1. Si torna per svelare un dettaglio sul fu rottamatore, di cui dà conto Repubblica. Si parla della persona ch

Selvaggia Lucarelli a Matteo Salvini : «Era meglio se ti aiutavi a casa tua» : Selvaggia Lucarelli attacca Matteo Salvini dopo il confronto Rai a Porta a Porta con Matteo Renzi. "Salvini, non è stata una buona idea andare da Vespa. Era meglio se ti aiutavi a casa...

Chef Rubio - sfregio a Matteo Salvini dopo il malore : "Dato che fai le foto pure quando doni il sangue..." : Ogni giorno un nuovo capitolo del delirio continuativo di Chef Rubio. L'ultimo è, come sempre, grottesco e altrettanto scandaloso. L'uomo che aveva attaccato i due poliziotti uccisi in questura a Trieste (giusto per citare uno dei suoi ultimi sfondoni), oggi se la prende col suo bersaglio preferito,

Matteo Salvini - malore a Trieste : «Solo una colica - ora sto bene». E Renzi twitta : «Rimettiti e torniamo a litigare» : Piccolo imprevisto per Matteo Salvini, leader della Lega ed ex ministro dell'Interno, che stamattina ha avuto un lieve malore: per la precisione una colica, una fase iniziale di calcolosi...

Chef Rubio a Matteo Salvini : “Ogni volta che fa una figuraccia arriva qualcosa : proiettili in busta - coliche… Faccia vedere il referto” : Il segretario della Lega Matteo Salvini ha avuto un malore mentre si stava dirigendo a Trieste per assistere ai funerali solenni di Pierluigi Rotta e Matteo Demenego, i due agenti uccisi nella sparatoria in questura del 4 ottobre. Non si è trattato di qualcosa di grave (una colica), tanto che il leader della Lega è stato dimesso poco dopo dalla struttura sanitaria e ha confermato tutti i suoi impegni in Umbria in vista delle elezioni regionali ...

Matteo Salvini e Renzi - dietro le quinte di Porta a Porta e in Senato il patto : nel mirino Giuseppe Conte : Lontani dalle telecamere i due Mattei (Salvini e Renzi), che si sono confrontati a Porta a Porta, almeno su un punto sono in sintonia. Di fatto - rivela La Stampa - i leader indiscussi quando si incontrano al Senato si trattengono con piacere e spesso si mandano messaggini telefonici. Atteggiamenti

Matteo Salvini - insulti e ironia dopo malore/ "Meglio a lui che ad un immigrato!" : Matteo Salvini colto da malore: sui social insulti, moti di esultanza e tanta ironia dopo la notizia del suo trasporto in ospedale.

Matteo Salvini in ospedale per un malore : «Sospetta colica renale». Poi le dimissioni : Matteo Salvini è stato portato questa mattina in ospedale per una «Sospetta colica renale». ll leader del Carroccio è stato portato...

Malore per Matteo Salvini - portato all’ospedale di Monfalcone : Malore per Matteo Salvini: dopo essere giunto a Trieste, all’aeroporto di Ronchi dei Legionari per partecipare ai funerali dei due agenti uccisi nella sparatoria in questura, è stato portato all’ospedale di Monfalcone per una sospetta colica renale. L’ex Ministro dell’Interno è stato dimesso dopo essere stato sottoposto ai necessari accertamenti. “Il senatore Matteo Salvini ha avuto una colica mentre si recava al ...

