Instagram | la nuova funzione che ti dà più controllo sulla tua privacy

Instagram punta al controllo della privacy con il lancio di questa nuova funzione : Instagram ha avviato il rollout di una nuova impostazione di privacy che permette di revocare l'accesso ad applicazioni di terze parti L'articolo Instagram punta al controllo della privacy con il lancio di questa nuova funzione proviene da TuttoAndroid.

Elisa Isoardi - l’annuncio su Instagram della sua nuova avventura : Chi si ferma è perduto! Lo sa bene l’inarrestabile Elisa Isoardi, che su Instagram annuncia un’importante novità. La bella conduttrice piemontese sta infatti per tuffarsi nell’ennesima avventura della sua vita, con l’entusiasmo e l’energia che la contraddistinguono e che l’hanno aiutata a conquistare pubblico e critica. Una delle armi segrete della bella showgirl è senz’altro la sua carica positiva che le ha permesso di affrontare con il ...

Threads Instagram - la nuova app per scambiarsi messaggi in privato : Quanti di voi conoscono Threads Instagram? Instagram è il social network che incide di più sulla nostra salute mentale: ci sono numerosi studi che hanno documentato gli effetti sul nostro cervello in merito ai like e alla dipendenza che creano. Ma bastava aprire la homepage del social fotografico per capire che qualcosa non andava: la costante ricerca di apparenza e la voglia di trasmettere un'immagine perfetta agli altri ci ha ...

Instagram annuncia Threads - la nuova app riservata agli amici più intimi : I numerosi utenti di Instagram da oggi hanno a disposizione anche Threads, una nuova app di messaggistica con accesso diretto alla fotocamera, con accesso esclusivo agli amici più stretti. Oltre alle Storie ai messaggi visuali di Direct, Threads costituisce un modo nuovo per scambiarsi messaggi con gli amici più stretti in uno spazio privato dedicato. Chi usa il nuovo strumento può rivolgersi a una ristretta cerchia di contatti che vogliono ...

Che cos’è Threads - la nuova app di Instagram : Serve per comunicare con gli amici più stretti, e ha un sistema un po' inquietante per condividere automaticamente gli aggiornamenti di stato

Instagram rende disponibile questa nuova funzione per tutti gli utenti : Il problema di ogni servizio social è intrinsecamente legato alla natura stessa del servizio: avere a che fare con persone sgradevoli. Uno dei metodi più semplici per evitare che ciò accada, è quello di bloccare queste persone oppure utilizzare account privati per operare una stringente selezione degli amici da aggiungere. Su Instagram i problemi di molestie verbali sono all’ordine del giorno, soprattutto per gli adolescenti che passano ...

Instagram - come bloccare un utente indesiderato con la nuova funzione "Silenzia" : Dopo alcuni mesi di test, Instagram ha attivato il tasto «Silenzia»: una nuova funzionalità per proteggere il proprio account da interazioni indesiderate. Un'arma in più a disposizione degli utenti per combattere il fenomeno del bullismo e mettere a tacere un profilo considerato particolarmente sgradevole. La mossa del social si è resa necessaria per cercare di placare il clima d'odio che si respira ...

Nuova policy Instagram : oscurerà i post promozionali dei prodotti dimagranti - : Francesca Galici Instagram sta cambiando il suo volto e a breve potrebbe oscurare i contenuti pubblicitari inerenti i prodotti dietetici e i trattamenti estetici per tutti gli utenti under 18, causando un grosso danno agli influencer Instagram è pronto a fare un ulteriore giro di vite contro gli influencer e le loro strategie di guadagno. Dopo aver avviato in via sperimentale l'omissione del numero dei like, il social network ha ...

Ambra - nuova vita con Allegri. E la figlia sparisce da Instagram : Va a gonfie vele l’amore tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri, tanto che i due avrebbero deciso di fare un passo importante: andare a convivere. È questa l’indiscrezione svelata dal settimanale Chi che conferma come l’attrice e l’allenatore siano sempre più uniti, tanto da prendere l’importante decisione di andare a vivere insieme. Appena rientrati da una vacanza da sogno in Sudafrica Ambra e Max, avrebbero deciso di non separarsi più, ...

Casapound e Forza Nuova rimossi da Facebook e Instagram : «Diffondono odio» : Nel giorno della fiducia il social è intervenuto sulla presenza dei due movimenti: «Le persone e le organizzazioni che attaccano gli altri sulla base di chi sono non trovano posto» sulle piattaforme.

Facebook e Instagram oscurano Casapound e Forza Nuova : «Non c'è spazio per l'odio» : Nel giorno in cui avevano deciso di scendere in piazza contro il nuovo governo che stava per chiedere la fiducia alla Camera, attivisti, dirigenti e leader dei due principali movimenti...

Casapound e Forza Nuova oscurati sui social : bloccati su Instagram e Facebook : Casapound e Forza Nuova oscurati sui social. Sono stati bloccati su Instagram e Facebook diversi account di Casapound e Forza Nuova.

Facebook e Instagram hanno cancellato decine di pagine e profili legati a CasaPound e Forza Nuova : Facebook e Instagram hanno cancellato decine di pagine e profili legati a CasaPound e Forza Nuova, i due più importanti partiti neofascisti in Italia. La notizia è stata confermata da Facebook con una nota inviata ai giornali. Facebook, che controlla

Casapound e Forza Nuova - offline pagine su Facebook e Instagram : “Violano policy - diffondono odio” : “Le persone e le organizzazioni che diffondono odio o attaccano gli altri sulla base di chi sono non trovano posto su Facebook e Instagram. Candidati e partiti politici, così come tutti gli individui e le organizzazioni presenti su Facebook e Instagram, devono rispettare queste regole, indipendentemente dalla loro ideologia”. Un portavoce di Facebook spiega perché siano stati rimossi, a sorpresa, numerosi profili e pagine di ...