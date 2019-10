“Ti tagliamo la gola” Vittorio Brumotti aggredito | pietre | minacce e paura per l’inviato

Fonte : caffeinamagazine

(Di martedì 15 ottobre 2019) Brutta disavventura perdi Striscia la Notizia è stata infattinel corso di un servizio di denuncia a Vicenza. Succede a Campo Marzo, piazza di spaccio del capoluogo veneto. Una situazione cheha vissuto diverse volte ma che stavolta ha rischiato davvero di finire male. Mentre tentava una approccio con il microfono in mano,è stato attaccato dai pusher che si sono mossi in gruppo arrivando a scagliare contro di lui e la troupe di Canale5 perfino le biciclette. Ma non è finita qua: anche alcuni cittadini presenti nel parco hanno avuto una reazione violenta di fronte al, arrivando ad aggredirlo e a minacciarlo di morte.di Striscia stava documentando il diffuso spaccio di droga a Campo Marzo, il parco di fronte alla stazione ferroviaria. Uno smercio di sostanze che avviene alla luce del sole e a ...

