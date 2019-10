Nazionale | l' Italia travolge il Liechtenstein 5-0 Doppio Belotti e 9 vittorie di fila

La Nazionale italiana di calcio ha battuto 5-0 il Liechtenstein nelle qualificazioni per gli Europei 2020 : La Nazionale italiana di calcio ha battuto 5-0 il Liechtenstein in una partita valida per i gironi di qualificazione agli Europei 2020. L’Italia ha dominato la partita ma è riuscita a chiuderla solamente nella seconda parte del secondo tempo. I gol

Il Fondo monetario interNazionale taglia le stime di crescita per l’Italia : Pil a +0 - 0% nel 2019 : Pil fermo allo 0,0% per il 2019 in Italia. È quanto afferma il Fondo monetario internazionale, tagliando di 0,1 punti percentuali le ultime stime redatte lo scorso luglio. In generale, quest'anno sarà segnato in modo negativo per la crescita economica globale, un contesto di cui la fragilità italiana risente particolarmente.Continua a leggere

Atletica - obiettivo preciso per la Nazionale Italiana : si punta a qualificare 5 staffette a Tokyo 2020 : La Nazionale Italiana punta ad avere tutte e cinque le staffette ai prossimi Giochi Olimpici di Tokyo 2020, sarebbe un risultato storico Due staffette in finale, due record italiani, tre finali sfiorate. Dai Mondiali di Doha emerge un quadro incoraggiante per i quartetti azzurri, senza dubbio tra le note più positive dell’intera spedizione in Qatar. La rassegna iridata del Khalifa Stadium ha detto che l’Italia corre sempre più veloce e che ...

Il Fondo monetario interNazionale taglia stima Pil dell’Italia - il Paese non cresce : Il Pil italiano restera' fermo quest'anno per poi crescere dello 0,5% nel 2020. La stima e' contenuta nel World economic outlook del Fondo monetario internazionale che ha tagliato rispettivamente dello 0,1 e dello 0,3% le previsioni contenute nell'aggiornamento di luglio. La revisione al ribasso, si legge nel Rapporto, "e' dovuta all'affievolimento dei consumi privati, al minor stimolo fiscale e al piu' debole ambiente esterno". A preoccupare ...

Nazionale italiana - Mancini alla vigilia : “Io come Pozzo? Manca una gara e ‘solo’ due Mondiali” : “Mi piacerebbe chiamare qualche giocatore giovane e arrivare primo nel gruppo per essere testa di serie all’Europeo, questo è l’obiettivo”. Così Roberto Mancini, ct dell’Italia, nel corso della conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Liechtenstein di domani sera, traccia i prossimi gli obiettivi alla luce della matematica qualificazione agli Europei. “Ricordo comunque che siamo andati sotto ...

Italia-Grecia - Roberto Mancini «La Nazionale non è più l’evento di una volta» : Italia-Grecia, Roberto Mancini ospite dell'Unicef Generation Ospite del primo giorno di Unicef Generation il ct della Nazionale italiana Roberto Mancini intervistato da Massimo Caputi. Dopo il ricordo dei suoi viaggi ...

Italia-Grecia - cambia il colore della maglia della Nazionale. Aridatece gli Azzurri! : di Alberto Bassi e Marco Fornasier Si dibatte molto in questi giorni della proposta per una nuova – estemporanea o temporanea forse? – maglia per la Nazionale di calcio, ideata e sostenuta dallo sponsor tecnico: non più di color azzurro bensì verde. La messa in discussione del colore nazionale per eccellenza almeno in ambito sportivo solleva molte dubbi e critiche; alcune note, relative alla tirannia del mercato, alla pochezza di certo design ...

Nazionale di Poste Italiane a Trento - Di Livio : rispetto è valore : "Fare squadra, anche in azienda": questo il tema dell'appuntamento di Poste Italiane in occasione della seconda edizione del Festival dello Sport

Italia - così la Nazionale di Roberto Mancini diventa un club : gli obiettivi di fatturato : La maglia verde che l' Italia indosserà domani contro la Grecia, nella sfida che può valere l' Europeo con tre giornate d' anticipo (sarebbe un record), ha già raggiunto l' obiettivo: attirare l' attenzione. Non esiste media sportivo che non ne abbia parlato, né appassionato che non abbia espresso l

Nazionale italiana - Mancini : “Al Bambino Gesù esperienza indimenticabile” : “Queste sono le esperienze più belle, indimenticabili. Siamo qui per portare un po’ di sollievo a questi bambini che vedono i loro idoli da vicino: è una giornata straordinaria, la Nazionale deve essere questo, perchè è di tutti gli italiani, dei tifosi e dei bambini”. Queste le parole del commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini al termine della visita all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. ...

La Nazionale italiana visita l’ospedale Bambino Gesù : “Venire qui il vostro gol più bello” [FOTO] : Tutta la Nazionale italiana guidata dal ct Roberto Mancini e dal presidente della Figc Gabriele Gravina è stata accolta da un bagno di folla durante la visita all’ospedale Bambino Gesù di Roma. Poi gli azzurri dopo le foto e i selfie di rito, si sono suddivisi in gruppi per incontrare il maggior numero di bambini e ragazzi ricoverati, entrando nei diversi reparti dell’Ospedale. Alcuni giocatori (Bonucci, Verratti, Gollini e ...

Basket - la Nazionale Italiana femminile torna al lavoro : le convocate del ct Capobianco per il raduno di Montegrotto Terme : Le azzurre tornano al lavoro in vista dell’EuroBasket Women 2021 Qualifiers, che scatteranno il 14 novembre con la sfida contro la Repubblica Ceca A qualche mese di distanza dalla conclusione dell’EuroBasket Women 2019, è tempo di tornare al lavoro per la Nazionale femminile. Il nuovo corso tecnico affidato ad Andrea Capobianco, che già ha allenato le Azzurre dal 2015 al 2017, si inaugura domenica 13 ottobre a Montegrotto Terme ...

Fratelli d’Italia - blitz sotto Figc : siamo contro sostituzione maglia Nazionale : Roma – Protesta di Fratelli d’Italia stamattina sotto la sede della Figc, a Roma, contro la decisione della Federazione di far scendere in campo la Nazionale nella gara di sabato contro la Grecia allo stadio Olimpico, valevole per le qualificazioni a Euro 2020, in divisa verde, accantonando per un match la tradizionale maglia azzurra. “Come consigliere di Roma Capitale ho inteso oggi rappresentare la sorpresa e lo sconcerto di ...