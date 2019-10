Margaret Atwood e Bernardine Evaristo hanno vinto il Booker Prize

Femminismo e distopia - un podcast su Margaret Atwood - libri e serie tv : Si torna a parlare di futuri distopici e condizione delle donne, con il nuovo romanzo di Margaret Atwood, I testamenti, seguito de Il racconto dell’ancella (da cui è tratta la serie tv The Handmaid’s Tale) appena uscito per Ponte alle grazie. E allora facciamo un punto sul genere della distopia legata al Femminismo con un nuovo episodio di Wired Play in compagnia della scrittrice e collaboratrice di Wired Eleonora Caruso. Al ...

Margaret Atwood sull’aborto negli Usa : spetta alle donne votare : La scrittrice e femminista canadese Margaret Atwood ha attaccato le politiche americane sull'aborto - nel corso della presentazione a Londra del suo nuovo romanzo "I testamenti" ("The testaments"), seguito molto atteso de "Il racconto dell'ancella" (The Handmaid's Tale"), una distopia misogina terrificante, diventata un manifesto femminista nell'era del movimento MeeToo. Secondo Atwood, dovrebbero essere "solo le donne" a votare su questioni ...

Esce oggi I Testamenti - Margaret Atwood svela sovrapposizioni e divergenze dalla serie The Handmaid’s Tale : I Testamenti – The Testaments il titolo originale – arriva oggi nelle librerie di tutto il mondo. Dopo un'attesa durata 34 anni, il seguito de Il Racconto dell'Ancella torna a tuffarsi nel mondo distopico di Gilead per raccontarne le orribili atrocità. Le parole dell'autrice Margaret Atwood sono come sempre illuminanti per situarne l'intreccio e svelarne le possibili implicazioni. Anziché allontanarci da Gilead abbiamo iniziato ad ...

I testamenti di Margaret Atwood è un inno alla potenza eversiva delle donne : (foto: Getty Images) Per via di un peculiare cortocircuito culturale, ma che dice molto sulla circolazione dei contenuti di questa nostra epoca, la scrittrice Margaret Atwood, che in particolare in Italia sembrava quasi del tutto dimenticata tanto che molti suoi libri erano andati fuori catalogo, ha conosciuto negli ultimi anni un rinnovato successo, ritrovando anche la centralità che la sua penna e i suoi temi meritano. Tutto ciò, si potrebbe ...

«Non votate quegli uomini» : Margaret Atwood strega Mantova : È stata accolta da una platea che indossava gli ormai classici copricapi delle ancelle dei suoi romanzi Margaret Atwood, vera regina e ospite d’onore dell’edizione 2019 del Festivaletteratura di Mantova. A presentarla, lo scrittore argentino (naturalizzato canadese) Alberto Manguel, suo amico da da una vita. Reduce dal revival del successo del suo libro del 1985 Il racconto dell’ancella, diventato una serie di culto The Handmaid’s Tale (le prime ...

The Handmaid’s Tale - il seguito The Testaments di Margaret Atwood diventerà una serie tv : “Possa il signore schiudere” è evidentemente un augurio piuttosto fruttuoso per l’universo narrativo creato dalla penna di Margaret Atwood. La scrittrice canadese ha in questi ultimi anni conosciuto un rinnovato e ancor più popolare successo grazie alla serie tv The Handmaid’s Tale, tratta dal suo romanzo del 1985 Il racconto dell’ancella. Il prossimo 10 settembre, a distanza di 34 anni, arriverà poi nelle librerie ...

The Handmaid's Tale - Hulu prepara il sequel dal nuovo romanzo di Margaret Atwood : Nel 1985 Margaret Atwood scrisse il romanzo The Handmaid's Tale diventato in Italia Il Racconto dell'ancella. 34 anni dopo, anche grazie al successo della serie tv di Hulu con Elisabeth Moss, ispirata al suo libro, decide di scrivere e pubblicare The Testaments, sequel ideale di The Handmaid's Tale, in uscita negli USA e in Italia (con il titolo I Testamenti) il 10 settembre.Naturalmente Hulu e MGM Television, che producono la serie tv, non ...

The Testaments sarà un’estensione di The Handmaid’s Tale - gli spunti per la serie dal nuovo libro di Margaret Atwood : Chi pensa che nella terza stagione The Handmaid's Tale abbia mostrato una certa povertà di contenuti può iniziare a gioire: il seguito dell'omonimo romanzo di Margaret Atwood, The Testaments, darà nuova linfa alla serie. MGM Television e Hulu hanno infatto acquistato i diritti per lo sviluppo di una nuova produzione seriale e stanno valutando con Bruce Miller – showrunner di The Handmaid's Tale – le modalità per mezzo delle quali la nuova opera ...

Festivaletteratura 2019 - da Margaret Atwood a Dave Eggers : tutta la letteratura del mondo a Mantova : Torna dal 4 all'8 settembre il Festivaletteratura di Mantova con oltre 300 eventi. Quest'anno ancor più spazio è dato agli autori stranieri e alle star letterarie di tutto il mondo. Attesissimo l'incontro con Margaret Atwood, spicca la presenza di Dave Eggers, Ali Smith e Manuel Vilas. Dacia Maraini ed Erri De Luca guidano la truppa degli italiani.Continua a leggere