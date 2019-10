Altro che clima | il vero problema in Italia è il terremoto | “Potrebbe colpire in

Addio Mandzukic : Altro che United - spunta l’opzione a sorpresa : Addio Mandzukic – Il tempo di Mario Mandzukic alla Juventus sembra finito ormai da mesi. Il croato, non inserito in lista Champions, non è mai stato convocato da Sarri, quasi come se fosse finito nel dimenticatoio. Qualche settimana fa Paratici annunciava la sua possibile cessione in Qatar, trattativa poi saltata clamorosamente. Adesso l’ex Atletico Madrid, si ritrova a Torino da separato in casa. L’era di Allegri lo aveva ...

Roma : Renzi - ‘via Raggi - Altro che continui suo lavoro…’ : Roma, 14 ott. (AdnKronos) – “Penso che ha ragione il nostro Luciano Nobili quando chiede le dimissioni di Virginia Raggi. altro che farle continuare il lavoro, come vorrebbe qualche nostro amico”. Lo scrive Matteo Renzi nella enews. L'articolo Roma: Renzi, ‘via Raggi, altro che continui suo lavoro…’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Si consegna il quindicenne che aveva accoltellato un Altro minorenne a Trieste : La Squadra mobile diretta da Giovanni Cuciti ha individuato il ragazzo ritenuto responsabile dell'accoltellamento di un diciassettenne avvenuto sabato sera, 12 ottobre, sulle rampe della Scala dei Giganti in pieno centro a Trieste. È stato fermato un nordafricano di quindici anni, con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, nonché resistenza e violenza a pubblico ufficiale. D'intesa con la procura dei minori di Trieste, il ...

Francesca Donato ad Agorà : "Totale incapacità dell'Europa. Altroché sanzioni - come va fermato Erdogan" : "Mentre l'Europa si gingilla con minacce di sanzioni e perde tempo moriranno un sacco di innocenti, questa è una cosa gravissima che dimostra l'assoluta incapacità dell'Europa e dell'Onu". Francesca Donato, ospite di Serena Bortone ad Agorà, su Rai Tre, dichiara "guerra" alla Turchia: "Ora bisogna f

Giulia Michelini si esclude da un prosieguo di Rosy Abate : 'Voglio sperimentare Altro' : Ci sono molte curiosità intorno alla serie televisiva 'Rosy Abate' e si fanno le prime ipotesi rispetto alla possibilità di una terza stagione della fiction, di cui è protagonista Giulia Michelini. Rimangono i dubbi sulla nuova stagione e non ci sono notizie ufficiali, ma sono arrivate le parole dei personaggi principali del prodotto televisivo. Vittorio Magazzù, il giovane protagonista della fiction, ha avuto modo di raccontarsi in una lunga ...

Salute - i tumori si possono ricollegare alle alterazioni ambientali. Altro che ‘malattia genetica’ : La notizia, di recente comparsa sull’Ansa, secondo cui ci sarebbero 2mila casi in meno di cancro nel nostro paese, non potrebbe che rallegrarci se davvero fosse un segnale di quella inversione di rotta che tutti auspichiamo. Questa notizia è stata ripresa con enfasi dal volume I numeri del cancro in Italia 2019 , stilato ogni anno a cura di Aiom e Airtum: ma va precisato che si tratta di una stima, non di dati attuali e che pertanto ...

Lega : Salvini - ‘pronto a critiche - l’Altro Matteo si credeva infallibile’ : Roma, 12 ott. (AdnKronos) – “Chi si credeva infallibile era l’altro Matteo, io no. Quindi chi vuole criticarmi è libero di farlo dove preferisce, alle spalle, di fianco, dall’alto…”. Lo dice il segretario della Lega, Matteo Salvini, in un’intervista a ‘Qui Magazine’, il magazine di ‘Ciociaria oggi’ e ‘Latina oggi’. L'articolo Lega: Salvini, ‘pronto a critiche, ...

Pallamano - Serie A maschile 2019 : Altro successo per la Ego Siena - vincono anche Bolzano e Pressano : La Serie A di Pallamano maschile 2019 è giunta al suo sesto turno, e la Ego Siena continua la sua marcia in testa alla classifica, con la formazione toscana capace di sconfiggere anche la Junior Fasano per 37-30, restando a punteggio pieno grazie anche alle 10 reti del grande ex Demis Radovcic. Dietro fa un passo avanti il Pressano, vittorioso 23-21 sul Conversano nel big match del turno, mentre il Bolzano dilaga in casa contro la MFoods ...

Napoli - De Nicola : “Mi mancano gli azzurri - ma andrei anche Altrove” : Napoli, De Nicola: “Mi mancano gli azzurri, ma andrei anche altrove” Napoli De Nicola| L’ex medico sociale della SSC Napoli, Alfonso De Nicola, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione ‘Linea Calcio’, in onda su Canale 8: “Mi manca tanto l’ambiente Napoli, ero lì da 30 anni. Mi manca lo spogliatoio, ma anche l’adrenalina della partita vissuta dalla panchina che è più ...

Altra sparatoria di un Incel - Altro discorso che non vogliamo fare : Altra sparatoria di un Incel, altro discorso che non vogliamo fare Da quando gli autoproclamatisi terroristi di Daesh non riescono più ad assassinarci, hanno ricominciato a farlo i giovani occidentali, seppur con meno impegno. Chris Harper Mercer, Elliott Rodger, Alek Minassian, Brenton Tarrant e da qualche giorno s’è aggiunto tale Stephan Balliet, un 27enne che voleva fare un massacro in una sinagoga ma s’è accontentato di sparare a una ...

Il muro di Trump - tutt'Altro che insuperabile : bimba lo scavalca in un minuto : Il presidente degli Stati Uniti aveva definito il muro al confine con il Messico “impossibile da scavalcare”, eppure una...

Altro che risparmio! Kate Middleton - il dettaglio che fa infuriare tutti. Da lei non se lo aspettavano : Altro che sobrietà. Questa volta Kate Middleton l’ha combinata davvero grossa. E non parliamo di qualche ipotetica gaffe dichiarata su qualche giornale scandalistico, ma di un fatto acclarato. Qualche giorno fa infatti Kate ha presenziato ad un appuntamento pubblico in solitaria. La duchessa di Cambridge ha lasciato a casa William e i tre figli per far visita al National History Museum di Londra. Kate si sta preparando al tour in Pakistan con il ...

Altro che fascicolo sanitario elettronico : History Health era avanti già nel 2013 : Oggi ho letto un articolo riguardante la lentezza dell’evoluzione del fascicolo sanitario elettronico, praticamente fermo da molti anni. Nell’articolo uno dei pionieri della sanità digitale, Mauro Moruzzi dice: “Se mancano i medici di medicina generale in rete, i laboratori e le radiologie in rete eccetera non hai nulla di utile per il cittadino”. Mauro Moruzzi cinque anni fa mi citò nel suo blog dicendo di non conoscere il mio ...