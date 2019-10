Fumbleland! Mi è scappato un errore | Rai Yoyo insegna l’inglese ai più piccoli

Fonte : davidemaggio

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Fumbleland Raida tempo l’inglese aitelespettatori, con la messa in onda di alcune serie animate prima in italiano e poi in lingua inglese. Ma da oggi lo farà con una produzione originale, una combo di animazione e live action prodotta da JB Productions in collaborazione con Rai Ragazzi: si intitolaMi èuned andrà in onda tutti i giorni alle 15.50 a partire da oggi.Mi èun: da oggi alle 15.50 su RaiScritta e condotta da Teresa Pascarelli per la regia di Paolo Alberto Tonoli, la serie narra le avventure di una classe di bambini alle prese con creaturine strambe generate dagli errori di ortografia della lingua inglese: i Fumbles, appunto. Il protagonista della puntata si addentrerà nel mondo virtuale di Fumbleland, inseguito dal bimbo che ha commesso l’e dalla maestra Mrs. Spelling ...

