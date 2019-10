Firenze | conchiglie giganti in via d’estinzione sequestrate all’aeroporto

Fonte : fanpage

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Leerano di esemplari di 'Tridacna gigas', mollusco gigante del peso di circa cinquanta chili appartenente a una specie protetta in via di estinzione. Il carico, scoperto dagli uomini delle Fiamme Gialle e da funzionari dell'agenzia delle dogana, stava per essere spedito a Santo Domingo da un italiano.

