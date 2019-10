Devils Alessandro Borghi e Patrick Dempsey insieme a Cannes Series Mipcom 2019

Fonte : spettacoloitaliano

(Di lunedì 14 ottobre 2019)(Diavoli) la serie tv conAl Palais des Festivals dicontinua il Mip Come la serie tv a essere presentata in anteprima in questi giorni è stata “” (Diavoli). Un prodotto dal sapore italiano che vede come protagonisti assoluti il nostro, interprete di Massimo Ruggero e niente di meno che la star internazionale,. La storia è tratta dal bestseller dello scrittore italiano Guido Maria Brera., diretto dal duo Jan Michelini (I Medici) e Nick Hurran, è una serie tv prodotta da Sky Italia. Per la messa in onda bisognerà aspettare almeno ...

AlbertoFuschi : #Devils Alessandro Borghi e Patrick Dempsey insieme a #Cannes @CANNESERIES #Sky #CannesSeries #MIPCOM2019… - Soulblavk0 : RT @aleborghisource: Alessandro e Patrick Dempsey al MIPCOM di Cannes in occasione dell’anteprima mondiale di #Devils! ??: @constancejamet… - Debra__Yb : RT @aleborghisource: Alessandro e Patrick Dempsey al MIPCOM di Cannes in occasione dell’anteprima mondiale di #Devils! ??: @constancejamet… -