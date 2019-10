Ascolti TV | Social Auditel 9 ottobre 2019 : Amici Celebrities in vetta con pochi rivali - Chi l’Ha Visto primo trend fino alle 23.30 : Social Auditel 9 ottobre 2019 : Amici Celebrities versione Hunziker doppia le tendenze, Chi l'Ha Visto trend mondiale in vetta fino alle 23.30 Facilmente prevedibile il dominio Social di Amici ...

Ascolti TV | Social Auditel 13 ottobre 2019 : Live – Non è la D’Urso doppia Che Tempo che Fa nel trending topic vincendo la serata social : social Auditel 13 ottobre 2019 : L'hashtag #Noneladurso fa il doppio di Tweet di #CTCF (Che Tempo che Fa) Live Non è la D’Urso è ancora una volta il programma più seguito sui social . Dalle 21.45 all’1.30 (inizio-fine puntata) è stato il primo trend di un programma tv e unica tendenza mondiale. ...

Ascolti TV | Social Auditel 9 ottobre 2019 : Amici Celebrities in vetta con pochi rivali - Chi l’Ha Visto primo trend fino alle 23.30 : Social Auditel 9 ottobre 2019 : Amici Celebrities versione Hunziker doppia le tendenze, Chi l'Ha Visto trend mondiale in vetta fino alle 23.30 Facilmente prevedibile il dominio Social di Amici ...

Ascolti TV | Social Auditel 4 ottobre 2019 : Rosy Abate 2 stacca Tale e quale show nel trending topic - Bake Off Italia in tendenza con oltre 5.000 Tweet : Social Auditel 4 ottobre 2019 : Tale e quale show primo nel trend, ma l'hashtag ufficiale di Rosy Abate 2 batte tutti Rosy Abate 2 la serie, giunta alla penultima puntata, continua a crescere sui Social ...

Ascolti TV | Social Auditel 29 settembre 2019 : Live – Non è la D’Urso programma tv più twittato della domenica sera : Social Auditel 29 settembre 2019: Live Non è la D'Urso il programma più twittato per tutta la serata supera nel trending topic l'esordio di Fazio su Rai 2 Live – Non è la D’Urso è ancora una volta il programma della domenica sera più seguito sui Social. In testa al trending topic l’hashtag ...